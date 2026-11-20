Après plusieurs semaines de débat, l'UDC a choisi ses candidats pour succéder à Guy Parmelin: Thomas Aeschi et Michael Graber. Tous deux sont alémaniques et issus de l'aile dure du parti. Plusieurs élus critiquent un manque de diversité sur le ticket.

Sans femme ni Romand sur son ticket, l'UDC sous le feu des critiques

Sans femme ni Romand sur son ticket, l'UDC sous le feu des critiques

Lucien Fluri , Olalla Piñeiro Trigo et Janic Urech

L'UDC a choisi deux candidats pour briguer le siège du démissionnaire Guy Parmelin au Conseil fédéral. Une annonce qui fait déjà grincer des dents les élus des autres partis. «Il est difficile de comprendre pourquoi l'UDC, groupe parlementaire si important, exclut la Suisse romande et italienne», déclare Susanne Vincenz-Stauffacher. «Avec autant de candidats, une liste à trois personnalités aux profils différents aurait été intéressante. Cette liste manque cruellement de diversité», ajoute la coprésidente du Parti libéral-radical (PLR).

Le Parti du Centre s'attendait lui aussi à un autre choix. «J'aurais préféré un ticket à trois candidats. Or, UDC a constitué une liste intransigeante», déplore de son côté Yvonne Bürgin, cheffe du groupe parlementaire. Elle s'interroge aussi sur la pertinence de ce choix après que Thomas Aeschi et Michal Graber ont été impliqués dans une altercation avec la police fédérale à Berne. «Ils devront eux aussi répondre aux questions concernant l'incident avec les forces de sécurité.»

Cette altercation constitue une vraie ligne rouge pour certains élus. Comme pour Marc Rüdisüli. L'ancien président des Jeunes du Centre Suisse ne cache pas sa désapprobation sur X: «Pas de violence contre les forces de l'ordre. Pas mon conseiller fédéral» peut-on lire sur son poste, avec en commentaire un sobre «sans voix».

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Le président des Vert'libéraux, Jürg Grossen, se montre quant à lui plus prudent: «Nous prenons note des candidats que nous présente l'UDC.»

Des organisations féministes critiquent

Des organisations ont déjà réagi. Alliance F, organisation faîtière regroupant des associations féministes, estime que le ticket 100% masculin de l'UDC est «incompréhensible et scandaleux». «Cela prouve que l'UDC a un problème avec les femmes et fait fi de l'égalité des genres.»

Selon l'organisation, le consensus suisse exige la prise en compte de la langue, de la région et de l'identité culturelle. «Le fait que le genre soit un facteur est évident: les femmes représentent un peu plus de la moitié de la population.»