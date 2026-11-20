Après des semaines d'incertitude et huit candidatures en lice, le groupe parlementaire de l'UDC a tranché vendredi. Il présente le duo composé de Thomas Aeschi et Michael Graber pour reprendre le siège du conseiller fédéral démissionnaire Guy Parmelin.

L'UDC lance Thomas Aeschi et Michael Graber dans la course au Conseil fédéral

L'UDC lance Thomas Aeschi et Michael Graber dans la course au Conseil fédéral

Le suspense a pris fin ce vendredi soir à Berne. Réuni pour départager les huit prétendants déclarés ces dernières semaines, le groupe parlementaire de l'UDC a retenu Thomas Aeschi et Michael Graber sur son ticket officiel, tous deux suisses-alémaniques. Ce choix intervient après une campagne interne animée, marquée par l'entrée tardive de plusieurs candidats juste avant le délai fixé.

Pas de Romands

Le parti avait l'embarras du choix entre cinq Alémaniques et trois Latins, dont la Genevoise Céline Amaudruz. Malgré le soutien de Guy Parmelin et du succès populaire de l'élue, l'UDC a préféré miser sur ses homologues masculins.

Interrogé par plusieurs journalistes sur l'absence de Romands sur son ticket, l'UDC explique qu'elle a fait primer les compétences sur l'origine, la langue et le genre. Ils défendent le fait que deux Romands figuraient parmi les huit candidats en lice. L'UDC se dit «fière de présenter deux candidatures compétentes et solides». Le parti nie également avoir fait un «choix stratégique» en misant sur Michael Graber pour «laisser la voie» à Thomas Aeschi, le chef du groupe considéré comme favori.

La campagne entre maintenant dans sa phase décisive sous la Coupole. Les deux élus passeront l'épreuve des auditions devant les différents groupes parlementaires les premier et deuxième mardis de la session d'hiver, qui s'ouvre le 30 novembre. Le Parlement élira formellement le successeur du Vaudois Guy Parmelin le 9 décembre prochain, mettant fin à onze années de présence de ce dernier au gouvernement.