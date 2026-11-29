L’UDC prépare une réunion de crise lundi en vue de l’élection au Conseil fédéral du 9 décembre. Selon Blick, le parti envisage plusieurs scénarios si l’Assemblée fédérale choisit une personne hors du ticket officiel.

En bref L’UDC se réunit lundi pour préparer une éventuelle élection hors ticket le 9 décembre, à la succession de Guy Parmelin

Christoph Blocher critique le ticket actuel sans Romand, et envisage de réintégrer Pierre Alain Schnegg s’il est élu, à une majorité des deux tiers

Pierre Alain Schnegg n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet ; il a des soutiens hors de l’UDC, mais une majorité reste incertaine

Reza Rafi et Raphael Rauch

Depuis vendredi, les tensions sont vives au sein de l'UDC. Dans son émission «Teleblocher», Christoph Blocher a qualifié d'«accident de parcours» le ticket présenté par le parti pour le Conseil fédéral, composé du chef du groupe parlementaire Thomas Aeschi et du conseiller national valaisan Michael Graber. Selon Christoph Blocher, «plusieurs choses ont mal tourné» lors de la sélection des candidats. Il déplore notamment l'absence d'un représentant de Suisse romande sur le ticket. Thomas Aeschi aurait par ailleurs préféré, semble-t-il, affronter un concurrent moins redoutable.

L'ancien conseiller fédéral de l'UDC est allé encore plus loin. Si l'Assemblée fédérale devait élire le conseiller d'Etat bernois Pierre Alain Schnegg pour succéder à Guy Parmelin, Christoph Blocher n'exclut pas que l'UDC réintègre Pierre-Alain Schnegg dans ses rangs. Une telle décision nécessiterait, selon les statuts du parti, une majorité des deux tiers au sein de la direction et du groupe parlementaire aux Chambres fédérales, a souligné Christoph Blocher.

Le fait que Christoph Blocher lui-même évoque cette possibilité n'est pas anodin. Sa non-réélection au Conseil fédéral, en 2007, avait profondément ébranlé l'UDC. Près de vingt ans plus tard, le parti se prépare à son tour à l'éventualité d'une élection sauvage. Selon les informations de Blick, la direction du parti a d'ores et déjà prévu un plan d'urgence dans l'éventualité où l'Assemblée fédérale ne retiendrait pas l'un des deux candidats du ticket officiel.

D'une séance ordinaire à une réunion de crise

A l'ouverture de la session d'hiver, lundi, la réunion ordinaire du comité directeur de l'UDC prendra des allures de réunion de crise. Les autres points à l'ordre du jour ont été réduits autant que possible afin de se concentrer sur la question centrale: comment réagir si le parti devait être confronté à une situation inattendue, comme en 2007, lorsque l'Assemblée fédérale avait élu Eveline Widmer-Schlumpf, alors conseillère d'Etat grisonne? Sous la houlette du président du parti, Marcel Dettling, et du vice-président du groupe parlementaire, Franz Grüter, l'UDC a passé en revue plusieurs scénarios.

Si, le matin du 9 décembre, l'Assemblée fédérale élit un candidat UDC ne figurant pas sur le ticket officiel, le candidat disposera d'un délai de réflexion pour faire connaître sa décision. S'il accepte son élection, le groupe parlementaire et la direction du parti devront se réunir dès le lendemain matin pour décider s'il convient de le réintégrer dans les rangs de l'UDC.

Pierre Alain Schnegg est le candidat le plus susceptible de bénéficier d'une telle réintégration. Soutenu par Christoph Blocher et sa fille Magdalena Martullo, il pourrait retrouver sa place au sein de l'UDC, une perspective jugée réaliste dans les rangs du parti.

Les noms de la Genevoise Céline Amaudruz et du conseiller d'Etat argovien Jean-Pierre Gallati circulent également. Dans le cas Céline Amaudruz, certains membres du parti s'attendent à une exclusion. La situation de Jean-Pierre Gallati est en revanche plus incertaine. Ses critiques répétées à l'égard de son propre parti lui ont valu plusieurs remises à l'ordre au sein du groupe parlementaire. Il conserve toutefois le soutien de la base du parti. L'Argovie étant un canton stratégique pour l'UDC, exclure l'un de ses élus les plus en vue dans la région pourrait s'avérer risqué.

Pierre Alain Schnegg reste discret

De son côté, la direction de l'UDC attend de Pierre Alain Schnegg qu'il décline clairement toute éventuelle élection. Le directeur bernois de la Santé a fait parvenir une brève déclaration en deux phrases: «Le ticket de l'UDC est constitué. Tout le reste relève de la spéculation, sur laquelle je ne m'exprime pas.» Il ne précise toutefois pas s'il accepterait ou non d'être élu.

Pierre Alain Schnegg et Christoph Blocher se connaissent bien et s'apprécient mutuellement. Lors de la célébration du 85e anniversaire du patron de l'UDC, l'élu du Jura bernois était d'ailleurs assis à ses côtés. Son parcours et son profil plaisent à Christoph Blocher. Avant de se lancer en politique, Pierre Alain Schnegg avait fait fortune dans l'informatique en tant qu'entrepreneur. A Berne, il est réputé pour sa discrétion et son efficacité.

Mardi se tiendront la réunion du groupe parlementaire ainsi qu'une rencontre extraordinaire avec les élus romands mécontents, qui estiment avoir été mis à l'écart par leur propre parti. Officiellement, le parti continue toutefois de soutenir son ticket. «L'UDC a instauré le système du ticket après la non-réélection du conseiller fédéral Christoph Blocher. On ne peut pas en modifier les règles en cours de partie», souligne le conseiller aux Etats bernois Werner Salzmann. Le conseiller national fribourgeois Nicolas Kolly partage cette position: «Je suis opposé à ce que les règles de l'élection soient adaptées en fonction des candidats.»

En coulisses, les discussions sont néanmoins déjà bien engagées. A la suite de la prise de position de Christoph Blocher, un membre du groupe parlementaire pourrait déposer une proposition visant à revenir sur la composition du ticket et à y ajouter Pierre Alain Schnegg.

Au-delà des rangs de l'UDC, Pierre Alain Schnegg peut également compter sur des soutiens. De la droite jusqu'à l'entourage de la conseillère fédérale socialiste Elisabeth Baume-Schneider, plusieurs voix saluent son approche constructive des questions de politique de santé. Les deux élus, le Bernois du Jura et la Jurassienne, auraient notamment entretenu une bonne collaboration au sein de deux groupes de travail consacrés respectivement au prix des médicaments et aux tarifs médicaux, selon plusieurs sources à Berne.

Pour les parlementaires réticents à l'idée de voir Thomas Aeschi et Michael Graber, qualifiés de «ticket des hooligans», accéder au Conseil fédéral et qui souhaitent qu'un Romand y soit représenté, Pierre Alain Schnegg apparaît comme une solution de rechange.

Le calcul du PLR et du Centre

Pierre Alain Schnegg peut donc prendre son temps et observer comment évolue la situation. Dès lundi soir, il devrait être particulièrement sollicité au Palais fédéral, où l'on trinquera à 18h à l'élection de son collègue bernois Werner Salzmann à la présidence du Conseil des Etats.

Pour qu'une candidature hors ticket aboutisse, Pierre Alain Schnegg aurait besoin de voix issues de plusieurs groupes parlementaires. Au sein de l'UDC, certains doutent toutefois qu'il puisse réunir une majorité suffisante. Les stratèges du parti s'attendent à ce qu'un siège se libère prochainement au Conseil fédéral dans les rangs du PLR. Les libéraux-radicaux auraient donc tout intérêt à réfléchir à deux fois avant de passer outre le ticket de l'UDC, au risque de voir celle-ci leur rendre la pareille lors de la prochaine élection et torpiller à son tour leur propre ticket. Le Centre, qui convoite un deuxième siège au Conseil fédéral, a également intérêt à ne pas prendre de risques.

Le ticket de l'UDC suscite des réserves jusque dans les rangs du Centre. La conseillère aux Etats Isabelle Chassot ne mâche pas ses mots: «L'UDC présente deux candidats alémaniques. Ce n'est pas acceptable et cela viole la Constitution.» Si l'Assemblée fédérale devait élire Pierre-Alain Schnegg, elle contribuerait ainsi à faire accéder au Conseil fédéral celui qu'elle avait elle-même évincé en 2007.