La météo sévit déjà
Avis aux automobilistes! Ces cols alpins sont déjà fermés pour l’hiver

Plusieurs cols alpins suisses sont déjà fermés à la circulation routière pour l'hiver en raison des conditions atmosphériques. Voici un aperçu des principaux cols actuellement concernés.
Publié: il y a 16 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
Écouter
Depuis environ deux semaines, le col du Gothard est fermé à tout trafic jusqu’à nouvel ordre (archives).
Depuis près de deux semaines, le col du Gothard, entre Hospental (UR) et Airolo (TI), est fermé à tout trafic pour des raisons de sécurité. D’ordinaire, la fermeture hivernale du Gothard s’étend de novembre à mai, comme l’indique le Touring Club Suisse (TCS) sur son site Internet. Il en va de même pour le col du San Bernardino, entre Hinterrhein (GR) et San Bernardino (GR), ainsi que pour le col du Susten, entre Innertkirchen (BE) et Wassen (UR), également fermés jusqu’à nouvel ordre pour raisons de sécurité.

Au Grand-St-Bernard, qui relie Martigny (VS) à Aoste (Italie), la fermeture hivernale est en vigueur depuis le 20 octobre pour tous les véhicules. Le col de la Furka, entre Obergoms (VS) et Realp (UR), est lui aussi entré dans son «sommeil hivernal». Durant cette période – ou comme alternative annuelle à la route du col – les véhicules peuvent recourir au ferroutage et être transportés par train entre Oberwald (VS) et Realp (UR).

Pour le col du Grimsel, entre Innertkirchen (BE) et Gletsch (VS), la fermeture hivernale s’applique à partir des centrales de Handeck (BE), comme sur le Chasseral (Jura bernois, alias région du Grand Chasseral). Sont également concernés par les fermetures saisonnières, le col du Nufenen, qui relie Ulrichen (VS) au Tessin, ainsi que le col du Klausen, entre Linthal (GL) et la capitale uranaise Altdorf.

La neige en cause

Sont en outre fermés le col du Sanetsch en Valais depuis Dilogne et le col du Glaubenbüelen en Suisse centrale. Ce dernier reste toutefois accessible jusqu’à Mörlialp du côté obwaldien.

Plusieurs de ces cols de montagne avaient déjà été temporairement fermés fin septembre en raison des premières chutes de neige: environ 20 centimètres de neige fraîche étaient tombés au-dessus de 2000 mètres d’altitude. Pour l’instant, restent encore ouverts notamment les cols de l’Albula, du Bernina, du Brünig, du Flüela, du Julier, de l’Oberalp, du Sattel, du Simplon, du Schwägalp et du Splügen.

Des informations actualisées sur les restrictions concernant les 77 principaux cols de Suisse sont disponibles sur le site du Touring Club Suisse (TCS).

