Autoroute A9 en Valais
Le tronçon entre Rarogne et Viège Ouest enfin ouvert

L'autoroute A9 dans le Haut-Valais progresse avec l'ouverture d'un tronçon clé entre Rarogne et Viège Ouest. Ce projet de 420 millions de francs marque une avancée significative dans la construction de l'A9, qui devrait être achevée fin 2027.
Publié: il y a 28 minutes
La tranchée couverte de Rarogne est l'un des ouvrages clés mis en service lundi 27 octobre dans le cadre de de l'inauguration du tronçon de l'A9 entre Gampel-Steg et Viège Ouest.
Photo: CYRIL ZINGARO
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Dans le Haut-Valais, l'A9 pourra désormais être empruntée de Gampel/Steg à Brigue (VS) sans interruption, le tronçon de 7,6 kilomètres entre Rarogne et Viège Ouest ayant officiellement été inauguré lundi. Une «étape importante» d'un chantier de plusieurs décennies.

L'ouverture de cette portion d'autoroute s'accompagne de celle de la tranchée couverte de Rarogne, dont les travaux ont débuté en 2015. A l'Ouest, l'ouvrage est relié à Gampel-Steg par un tronçon de 2,5 kilomètres, qui avait déjà été mis en service en août 2023.

Un tronçon à 420 millions

Le raccordement de Viège Ouest, lui aussi totalement opérationnel dès lundi soir, comprend huit passages inférieurs, sept ponts, quatre giratoires et deux routes de contournement. Le coût de l’ensemble des travaux sur le tronçon Gampel/Steg - Viège Ouest s’élève à 420 millions de francs.

L'A9 dans le Haut-Valais s'étendra sur 31,8 kilomètres entre Sierre et Brigue. Selon le calendrier actuel, elle devrait être achevée fin 2027, à l'exception de la traversée du Bois de Finges. Coût total estimé: 4,4 milliards de francs.

