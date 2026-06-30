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Interêt international
La Suisse fait des jaloux avec la première voie ferrée solaire au monde

Installée à Buttes (NE), la première centrale solaire amovible sur voie ferrée dresse un bilan positif après un an. Le projet suisse de Sun-Ways attire désormais l’intérêt de plusieurs pays, de la France à l’Asie.
Publié: il y a 51 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
La première centrale solaire amovible sur voie ferrée a été installée en avril 2025 à Buttes, dans le canton de Neuchâtel.
Photo: keystone-sda.ch
Léa Perrin - Journaliste Blick
Léa PerrinJournaliste Blick

La Suisse a frappé fort avec cette innovation mondiale. La première centrale solaire amovible installée sur une voie ferrée est désormais en service. Ce projet pilote, présenté comme une première mondiale, a été mis en place à Buttes, dans le canton de Neuchâtel, en avril 2025. Un peu plus d’un an après son lancement, son concepteur dresse un bilan positif, selon Swissinfo. Une innovation qui attire désormais les regards à l’international.

Depuis son installation, plus de 11’000 trains ont circulé au-dessus de la voie ferrée solaire de la start-up Sun-Ways. Les cellules photovoltaïques sont installées entre les rails, sur un tronçon de 100 mètres. Selon Joseph Scuderi, fondateur de la start-up, le système fonctionne parfaitement, aussi bien en matière de sécurité ferroviaire que de production électrique.

Le courant produit par les modules solaires est injecté directement dans le réseau électrique local. En une année, la centrale amovible a généré plus de 16’000 kilowattheures (kWh), malgré les périodes de neige. Une production qui correspond à la consommation annuelle moyenne de trois à quatre ménages suisses.

Un projet qui inspire jusqu’en Asie

Cette structure pourrait, en exploitant les quelque 5300 kilomètres du réseau ferroviaire suisse, produire jusqu’à un milliard de kWh par an. Le système suscite déjà un vif intérêt à l’étranger, notamment en France, en Italie et en Asie. La SNCF aurait déjà signé un accord de collaboration technique avec l’entreprise suisse. De son côté, la Rete ferroviaria italiana (RFI) souhaiterait lancer un projet pilote d’ici à la fin de l’année.

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Mais le travail de la start-up suisse rayonne bien au-delà des pays voisins. La Corée du Sud et l’Indonésie envisagent également des partenariats. Joseph Scuderi espère, quant à lui, raccourcir la durée du projet pilote, actuellement fixée à trois ans, et obtenir rapidement une validation définitive.

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