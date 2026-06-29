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Au détriment des Eaux-Vives
Le Métro Jura-Léman-Salève devrait passer par Cornavin, selon un rapport

Le métro Jura-Léman-Salève devrait passer par Cornavin, selon le rapport d'un conseil consultatif. Les conclusions ont été présentées lundi au conseiller d'Etat Pierre Maudet.
Publié: il y a 8 minutes
Le métro Jura-Léman-Salève devrait passer par Cornavin, selon le rapport d'un conseil consultatif présenté lundi.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le train léger automatisé du Jura-Léman-Salève en projet doit passer par la gare de Cornavin à Genève, dit un conseil consultatif. Dans son rapport remis lundi à Meyrin (GE) au conseiller d'Etat Pierre Maudet, l'entité préconise de renoncer à desservir les Eaux-Vives.

«On a envie que ce projet se fasse», a affirmé à la presse la co-présidente du conseil, l'ex-conseillère d'Etat Michèle Künzler. Contrairement à l'Office cantonal des transports (OCT), la quinzaine de membres a unanimement recommandé de faire passer ce futur métro du Grand Genève par la gare principale genevoise.

«Pas de plan B»

«On doit être connecté à Cornavin», dit l'autre co-président, l'entrepreneur Jean-Luc Favre. Le Conseil d'Etat rendra dans quelques mois ses réponses sur le tracé. Des incertitudes subsistent sur le financement.

Un projet de loi est toujours prévu fin 2026 ou début 2027 avant une votation populaire fin 2027. «Pas de plan B», promet Pierre Maudet. Estimé à environ 5 milliards de francs, les travaux démarreraient à l'horizon 2035, avant une entrée en vigueur dans 20 ans environ.

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