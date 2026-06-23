Les CFF ont lancé les travaux d’une troisième voie entre Denges et Morges, sur le tronçon le plus fréquenté de Suisse. Le chantier, à 175 millions de francs, durera neuf ans, révèle «24 heures» ce mardi 23 juin.

Ces travaux entre Lausanne et Genève vont vous changer la vie

Ces travaux entre Lausanne et Genève vont vous changer la vie

Luisa Gambaro Journaliste RP

Tout le monde le sait: les trains entre Lausanne et Genève sont les plus bondés de tout le pays. Alors pour améliorer le confort des passagers aux heures de pointe, les CFF ont lancé la construction d'une troisième voie ferrée entre Denges et Morges (VD). Les travaux coûteront 175 millions de francs à la Confédération et dureront neuf ans, révèle «24 heures» ce mardi 23 juin.

D'après la compagnie ferroviaire, ce tronçon est le plus fréquenté de toute la Suisse. La nouvelle voie longue de 2,5 km permettra de fluidifier le passage des 500 wagons par jour en moyenne et le transport des 7 millions de tonnes de fret par an. La troisième voie sera construite côté lac et une paroi antibruit de 2 à 4 mètres sera installée pour le confort des riverains.

La première phase des travaux a déjà commencé depuis le 31 mai et durera jusqu'au 18 décembre entre les gares de Lonay-Préverenges et de Lausanne-Triage. Ces opérations auront principalement lieu de 20h à 6h, sauf les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche. Elles permettront égalelement de rénover les voies déjà en place.

Contactés par Blick, les CFF expliquent que cette troisième voie permettra d'améliorer la ponctulalité des 400 trains qui passent tous les jours par ce tronçon en séparant le trafic voyageurs du trafic de marchandises. En revanche, l'augmentation de la fréquence des trains dépendra d'autres infrastructures., notamment le tunnel de 9km entre Perroy et Morges. Cette troisième voie devrait permettre de rendre le réseau ferroviaire plus fiable et d'éviter qu'un train de marchandises puisse retarder un train voyageurs.