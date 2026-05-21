Dès avril 2027, trois TGV relieront Lausanne à Paris chaque jour dans les deux sens via Genève, annoncent les CFF. Le nouvel horaire, effectif dès décembre 2026, promet aussi des gains de temps vers Lyon.

Les CFF dévoilent leur nouvel horaire pour 2027

Les CFF dévoilent leur nouvel horaire pour 2027

ATS Agence télégraphique suisse

Le projet d'horaire CFF 2027 introduit des améliorations ponctuelles pour les pendulaires. Mais il propose surtout de meilleures liaisons vers Paris au départ de Lausanne. Le nouvel horaire doit entrer en vigueur le 13 décembre 2026. A partir du 5 avril 2027, trois TGV circuleront à nouveau quotidiennement dans chaque direction de Lausanne à Paris via Genève, ont indiqué jeudi les CFF dans un communiqué.

En outre, une nouvelle offre entre Genève et Lyon permettra de gagner 10 minutes sur le parcours. Ce nouveau train circulera une fois par jour et par direction en semaine et deux fois par jour le week-end, ce qui permettra des correspondances attrayantes vers le sud de la France.

Et suite aux expériences positives du Verbier Express, les CFF mettent en place une offre «loisirs» qui permettra de rejoindre la montagne depuis Genève-Aéroport: un train reliera Le Châble (VS) toutes les deux heures les jours de week-end toute l’année.

Mieux depuis Zurich

Le projet prévoit en revanche un peu plus d'améliorations au départ de Zurich. Les voyageurs bénéficieront de deux trains directs quotidiens au lieu d’un seul jusqu’à présent entre Zurich et Venise dans chaque direction. Le train Zurich-La Spezia via Gênes circule désormais tous les jours.

Entre Zurich et Stuttgart, les trains IC devraient améliorer leur ponctualité grâce à une plus grande réserve sur le temps de parcours.

L'offre de nuit est également enrichie. A compter du changement d’horaire, la circulation des Nightjet de la nouvelle génération est prévue également sur la ligne Zurich-Amsterdam. Les voyageurs à destination de Hambourg (depuis décembre 2025) et de Vienne (à partir de juin 2026) bénéficient ainsi d’un plus grand confort de voyage de nuit sur trois lignes, selon les CFF.

Petits changements en Suisse romande

Après l'important réaménagement de l'offre en décembre 2025 en Suisse du Nord-Ouest, les changements d'horaire pour 2027 sont modestes pour la Suisse romande. Orbe sera connectée au RER Vaud dans le courant de 2027. Dans la région de Genève, certains trains des lignes L1, L5 et L6 se verront renforcés avec une seconde rame.

Enfin, suite aux bonnes expériences faites jusqu’à présent avec les trains nocturnes en Suisse alémanique et en Suisse romande depuis l'an dernier, les CFF vont maintenir l'offre sur les lignes Berne-Zurich Aéroport et celles pour Genève Aéroport aux départs de Fribourg, Sion et Bienne, pour autant que la demande reste élevée le week-end.

De nombreux chantiers entraveront cependant encore le trafic ferroviaire en 2027. Les usagers pourront se renseigner à partir du 22 mai sur le site tp-info.ch «Chantiers dans l'horaire annuel». L’Office fédéral des transports (OFT) met en consultation le projet d’horaire du 22 mai et jusqu'au 9 juin sur le site tp-info.ch «Projet horaire». L'horaire définitif sera publié avant le changement d'horaire.