Les CFF peaufinent l'horaire du futur! Dans quelques années, des trains supplémentaires devraient davantage circuler en fonction des besoins, en plus des liaisons fixes. Pour cela, la compagnie ferroviaire développe un nouveau système d'horaire. Voici ce qui va changer.

Les CFF révolutionnent leur système d'horaire avec des trains à la carte

Les CFF révolutionnent leur système d'horaire avec des trains à la carte

En bref Les CFF veulent compléter l’horaire cadencé par des trains adaptés à la demande, notamment aux heures de pointe et lors de grands événements

Un logiciel calculera chaque jour les sillons disponibles en tenant compte des chantiers, afin de libérer des capacités et d’adapter le fret à la demande

Prévu dès le début des années 2030, le déploiement exige notamment du personnel flexible, alors que les mécaniciens dénoncent déjà un manque d’effectifs

Bernadette Hogg

Aujourd'hui, le réseau ferroviaire suisse repose sur le principe du «jour lambda». Concrètement, les CFF planifient l'horaire annuel longtemps à l'avance et prévoient des marges fixes pour les chantiers ou d'autres imprévus. Chaque mois de décembre, ils passent au nouvel horaire, qui reste ensuite en vigueur durant un an. Mais ce fonctionnement devrait bientôt prendre fin, comme l'a rapporté «Schweiz Heute».

A l'avenir, des «trains sur mesure» devraient circuler chaque jour, nous confirme la porte-parole des CFF Sabrina Schellenberg. En interne, l'entreprise parle d'un «horaire adapté au jour près». L'horaire cadencé qui a fait ses preuves restera certes la base fiable du réseau, mais les CFF y intégreront des trains supplémentaires de manière flexible.

«Il peut par exemple s'agir de renforts durant les week-ends de loisirs très fréquentés, de RER supplémentaires aux heures de pointe certains jours de la semaine ou d'offres saisonnières», précise Sabrina Schellenberg. L'idée est prometteuse, mais comment cela fonctionnera-t-il, et quand le projet démarrera-t-il? On fait le point.

Comment l'horaire établi doit-il fonctionner?

A l'origine du projet se trouve un nouveau logiciel. Les CFF misent sur un système de planification des sillons développé spécialement pour eux. Celui-ci calcule chaque jour, de manière largement automatisée, les créneaux libres sur les voies, les fameux sillons.

Et les exigences sont élevées! Les CFF ont besoin d'une «infrastructure robuste et de suffisamment de trains disponibles», explique la porte-parole. Des prévisions fiables de la demande, une information en temps réel pour la clientèle ainsi qu'une coordination avec l'Office fédéral des transports (OFT), les cantons et les autres entreprises ferroviaires sont également indispensables pour assurer la fiabilité du système.

Pour le personnel, ces projets représentent un défi important: davantage de trains spontanés exigent aussi des mécaniciens de locomotive et des agents de train flexibles. Les CFF devront en effet planifier les tournées de service à court terme pour ces renforts. Or, les conducteurs de locomotive se plaignent déjà d'un stress croissant dû au manque d'effectifs, comme l'a récemment rapporté «Le Temps».

La manière dont les CFF entendent résoudre ce problème reste en suspens. Sabrina Schellenberg indique à Blick que l'entreprise veut «mieux intégrer et planifier à plus court terme l'horaire, le matériel roulant et l'affectation du personnel».

Les CFF refusent de chiffrer auprès de Blick le degré de flexibilité envisagé pour ces adaptations d'horaire, affirmant seulement qu'elles seront possibles «beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui». L'ex-régie fédérale propose certes déjà des trains spéciaux, mais ceux-ci sont planifiés longtemps à l'avance.

Ainsi, des liaisons supplémentaires desservent le Tessin en été, tandis qu'en hiver, le VosAlpes Express et le Verbier Express circulent plus fréquemment vers les stations de ski valaisannes. «Ces offres sont très appréciées», souligne la porte-parole des CFF. Grâce à cette nouvelle technologie, l'entreprise souhaite à l'avenir engager ces renforts de manière beaucoup plus spontanée, par exemple lors de grands événements ou lorsque les conditions d'enneigement sont favorables.

Pour quand les changements sont-ils prévus?

Aucune date précise n'est encore arrêtée pour ces horaires plus flexibles. Un déploiement progressif est prévu à partir du début des années 2030 dans le cadre de la vision d'avenir des CFF, indique Sabrina Schellenberg. Selon l'entreprise, la faisabilité technique a déjà été démontrée lors d'une simulation. La mise en place éventuelle d'une phase pilote et son calendrier restent toutefois ouverts.

Pourquoi les CFF souhaitent-ils introduire ce changement?

L'objectif des CFF est clair: mieux exploiter le réseau ferroviaire existant. Comme le nouveau logiciel intègre quotidiennement les chantiers et les tronçons à vitesse réduite, les marges forfaitaires disparaissent, ce qui libère des capacités sur les voies.

Le trafic marchandises devrait lui aussi gagner en fluidité. Les volumes transportés variant fortement d'un jour à l'autre, les CFF ne planifieront à l'avenir que les trains de fret réellement nécessaires le jour J, leur permettant de réagir plus vite aux variations de la demande. Souvent parent pauvre des CFF, le fret ferroviaire pourrait ainsi bénéficier d'une nette amélioration grâce à cette gestion optimisée.