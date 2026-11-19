La nouvelle liaison ferroviaire directe Neuchâtel–La Chaux-de-Fonds se précise. Le projet de 1,4 milliard de francs devrait être achevé d’ici 2041, avec des efforts pour réduire les nuisances et limiter l’impact environnemental.

En bref Le projet de ligne ferroviaire directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, estimé à 1,4 milliard de francs, a franchi une étape clé avec l'achèvement de l'avant-projet. La mise en service de cette ligne, prévue pour 2041 au plus tôt, réduira le temps de trajet à 15 minutes.

Pour minimiser l'impact environnemental, le tronçon à ciel ouvert dans le Val-de-Ruz sera réduit à 1,2 km. Les passages de camions seront diminués de 170'000, et les chantiers seront optimisés pour limiter les nuisances.

La Confédération financera l'essentiel du projet, tandis que le canton de Neuchâtel investira 45 millions pour aménager la gare de Cernier. La ligne a été incluse dans le projet fédéral «Transports'45», avec une décision finale attendue en 2027.

ATS Agence télégraphique suisse

L’avant-projet de la nouvelle ligne ferroviaire directe Neuchâtel–La Chaux-de-Fonds est achevé. Le tracé définitif est connu. Le coût s'élève désormais à 1,4 milliard de francs, en intégrant les travaux de raccordement. La mise en service est prévue à l'horizon 2041 au plus tôt. «La ligne ferroviaire directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds franchit une étape importante avec l'achèvement de la phase d'avant-projet», ont indiqué jeudi l'Office fédéral des transports, les CFF et le canton de Neuchâtel.

Le calendrier de réalisation prévoit de tenir compte de la décision de construire les deux tunnels l’un après l’autre et d'affiner le budget. «Une attention particulière a également été portée à l'intégration paysagère et environnementale de la future infrastructure, avec plusieurs adaptations permettant de réduire les emprises du chantier et ses nuisances», peut-on lire dans le communiqué.

Au Val-de-Ruz, la longueur du tronçon à ciel ouvert sera ramenée de 1,4 à environ 1,2 kilomètre, afin de limiter l'emprise de la future ligne sur le territoire. Les surfaces nécessaires aux installations de chantier seront réduites et les transports par camion fortement limités, avec quelque 170'000 passages évités. Le coût de réalisation de la ligne directe a été affiné. Il intègre désormais également les travaux nécessaires au raccordement de la nouvelle ligne en gare de Neuchâtel. Le but est de réduire autant que possible les impacts sur les voies existantes.

Mise à l'enquête publique

Au total, les coûts sont estimés à environ 1,4 milliard de francs. Ce montant, avec une marge de précision de ± 20% à ce stade du projet, «reste conforme aux estimations», peut-on lire dans le communiqué. Jusque-là, une somme de 1,3 milliard avait été évoquée. L'essentiel de cet investissement sera financé par la Confédération. Dans le cadre de la votation Neuchâtel Mobilité 2030, la population neuchâteloise a accepté un investissement cantonal destiné à cofinancer l’aménagement de la gare de Cernier à hauteur de 45 millions.

Le processus de planification va se poursuivre, dans un premier temps avec l’optimisation du raccordement de la ligne directe en gare de Neuchâtel puis avec l’élaboration du projet de construction ainsi que les études d’impact. Le dossier sera ensuite transmis à l’Office fédéral des transports pour la procédure d’approbation des plans (permis de construire) et fera l’objet d’une mise à l’enquête publique.

Une fois l’autorisation de construire obtenue, les travaux pourront alors débuter. A ce stade de la planification, la mise en service de la ligne directe, qui permettra de relier Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds en 15 minutes, est envisagée à l'horizon 2041 au plus tôt.

Revitaliser les rives

Retenue par les Chambres fédérales en 2019, la ligne directe figure dans le projet de message fédéral «Transports'45». La décision des Chambres fédérales est attendue pour la fin de l'année 2027. Le canton de Neuchâtel a ajouté qu'en marge de ce projet, il mène deux démarches distinctes. Des études sont en cours afin d'évaluer la possibilité d'utiliser les matériaux d'excavation des tunnels pour revitaliser les rives du lac de Neuchâtel.

Parallèlement, la planification du futur pôle de la gare de Cernier est déjà bien avancée, avec l'élaboration d'un plan directeur sectoriel et de l’avant-projet de plateforme multimodale. «Bien que complémentaires à la ligne directe, ces deux projets sont développés indépendamment et ne font pas partie de son périmètre», a précisé le canton.