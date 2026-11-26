Combien coûte un billet de Berne à Zurich? Beaucoup de parlementaires l’ignoreraient, selon Stefan Meierhans. Alors que les billets de train et de bus augmenteront jusqu’à 23% l’an prochain, le surveillant des prix critique le monde politique.

«En Suisse, la politique ne veut pas de transports publics bon marché»

«En Suisse, la politique ne veut pas de transports publics bon marché»

En bref Les billets de train et de bus augmenteront jusqu’à 23% l’an prochain, une hausse que Stefan Meierhans attribue notamment au manque de soutien politique

Le surveillant des prix dénonce les liens d’élus avec la branche et leurs abonnements généraux gratuits, alors que le prix de l’AG pousse certains voyageurs vers la voiture

Selon lui, les coûts des CFF ne justifient pas une telle hausse, contrairement à ceux de CarPostal, mais les CFF accorderont 90 millions de francs de rabais sur les billets dégriffés

Daniel Ballmer

Les Suisses aiment se plaindre que tout devient toujours plus cher, et c'est assurément le cas pour les transports publics. Les billets de train et de bus augmenteront jusqu'à 23% l'an prochain. Cette flambée irrite fortement Stefan Meierhans, le surveillant des prix devant régulièrement examiner des adaptations tarifaires – toujours à la hausse.

Stefan Meierhans s'en prend directement au monde politique: «En Suisse, la politique ne veut pas de transports publics bon marché», déplore-t-il dans un entretien accordé au K-Tipp. De nombreux élus de tous bords siègent selon lui au conseil d'administration d'une compagnie ferroviaire ou au conseil de surveillance d'une communauté tarifaire. «Ils n'ont aucun intérêt à ce que les prix restent bas.» Monsieur Prix ne reçoit donc aucun soutien politique en faveur de tarifs abordables.

Ignorance des politiques

Les exemples concrets ne manquent effectivement pas sous la Coupole, y compris au sein des influentes commissions des transports du Conseil national et du Conseil des Etats. Le conseiller national du Centre Martin Candinas préside ainsi le service d'information pour les transports publics Litra, tandis que sa collègue de parti Florence Brenzikofer préside la communauté tarifaire du Nord-Ouest de la Suisse (TNW).

Côté UDC, le conseiller national Christian Imark dirige l'Association des entrepreneurs privés suisses de cars postaux, et sa collègue de groupe Sandra Sollberge siège au conseil d'administration d'Autobus AG Liestal.

« Quand on ne paie rien de sa poche, les prix élevés dérangent naturellement moins Stefan Meierhans »

Par ailleurs, les cadres des entreprises de transport comme de nombreux parlementaires bénéficient d'abonnements généraux de première classe offerts. L'ancien directeur de l'Office fédéral des transports, Peter Füglistaler, avait déjà remis ce privilège en question, rappelle Stefan Meierhans.

«Quand on ne paie rien de sa poche, les prix élevés dérangent naturellement moins, tranche-t-il. On pourrait demander un jour aux conseillers nationaux et aux conseillers aux Etats combien coûte un billet de Berne à Zurich: je suis certain que beaucoup l'ignoreraient, car ils n'achètent jamais de billets.»

Les usagers se rabattent sur la voiture

L'abonnement général est désormais si onéreux qu'il se vend de moins en moins. «Moi-même, je n'ai plus d'AG depuis longtemps. Je n'arriverais jamais à amortir 4000 francs de trajets par an», confie le surveillant des prix. Dès lors, rien d'étonnant à ce que de nombreux voyageurs reprennent la voiture. «Mais tout le monde n'a pas cette option! Ceux qui n'ont pas de voiture sont bien obligés de prendre le train.»

Pour Stefan Meierhans, le constat est sans appel: «Aux CFF, la hausse des coûts ne justifie pas une augmentation aussi marquée.» La difficulté tient toutefois au fait qu'en tant que surveillant des prix, il doit globalement évaluer l'ensemble des 250 entreprises de la branche. Or chez CarPostal, par exemple, les charges ont bel et bien grimpé en raison du prix élevé du diesel.

Dans le même temps, Stefan Meierhans souligne avoir obtenu des CFF qu'ils accordent l'an prochain 90 millions de francs de rabais aux voyageurs via les billets dégriffés, réalisant ainsi «une sorte de redistribution des bénéfices à la clientèle». Malgré tout, le surveillant des prix estime que «les hausses actuelles devraient suffire pour un bon moment, comme il l'a signifié aux représentants du secteur. Je ne veux plus les voir dans mon bureau avant longtemps».