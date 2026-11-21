Les CFF renforcent les contrôles contre une fraude à EasyRide: certains voyageurs désactivent la fonction après un contrôle tout en poursuivant leur trajet. Depuis avril, le Bluetooth doit être activé pour utiliser le service.

Face aux resquilleurs, les CFF misent sur une nouvelle technologie

Face aux resquilleurs, les CFF misent sur une nouvelle technologie

En bref Certaines personnes désactivent EasyRide après le contrôle des billets et poursuivent leur trajet sans billet

Depuis avril, les personnes utilisant EasyRide doivent activer le Bluetooth afin que les CFF détectent les trajets suspects

En 2025, 1’173’295 trajets sans billet ou avec un billet seulement partiellement valable ont été recensés dans toute la Suisse

Daniel Macher

Voyager sans billet, est-ce toujours possible? Aujourd'hui, quiconque veut frauder dans le train s'y prend de manière beaucoup plus sophistiquée. Les voyageurs activent d'abord normalement la fonction EasyRide dans l'application des CFF et présentent leur code QR valide lors d'un contrôle. A peine le contrôleur a-t-il le dos tourné qu'ils désactivent EasyRide, alors même qu'ils poursuivent leur trajet.

Cette nouvelle combine semble gagner en popularité. Un habitué des CFF a déclaré à la «Thurgauer Zeitung» que cette pratique avait nettement augmenté. Si les CFF ne confirment aucun chiffre concret, ils prennent ces abus au sérieux: quiconque cherche délibérément à contourner Easyride s'expose à des conséquences. Dans le pire des cas, à une exclusion de l'utilisation de cette fonctionnalité.

Les CFF réagissent

Le phénomène risque de s'amplifier avec le succès croissant du billet numérique. Environ 1,4 million de personnes utilisent déjà Easyride, et près d'un titre de transport sur cinq vendu via l'application des CFF est désormais facturé par ce biais.

Les CFF renforcent donc leur arsenal technique. Depuis avril, les utilisateurs d'Easyride doivent avoir activé le Bluetooth. Grâce aux données de localisation et de mouvement ainsi qu'à de petits émetteurs radio installés dans les voitures, les trajets suspects devraient être mieux détectés.

50% de resquilleurs en plus

La nécessité d'agir est urgente, comme le souligne également «Schweiz heute»: en 2025, 1'173'295 trajets sans billet ou avec un titre de transport partiellement valable ont été enregistrés dans toute la Suisse. Cela représente près de 50% de resquilleurs pincés en plus par rapport à il y a dix ans.

Mais une autre parade se profile déjà. Avec la technologie «Be-in, Be-out», le smartphone devrait à l'avenir détecter automatiquement quand les passagers montent et descendent du train, rendant superflu le curseur manuel d'Easyride. La date du déploiement national de ce système reste toutefois encore ouverte.