Peter Lack quitte son poste de directeur de Caritas Suisse après plus de quatre ans. Sa suppléante, Esther Reinhard, reprend la direction opérationnelle dès maintenant. L'organisation entame la recherche de son successeur.

Le directeur de Caritas Suisse Peter Lack quitte ses fonctions

Le directeur de Caritas Suisse Peter Lack quitte ses fonctions

A la recherche d'un successeur

ATS Agence télégraphique suisse

Peter Lack a annoncé mardi sa démission du poste de directeur de Caritas Suisse. Il a travaillé pour l'organisation caritative pendant plus de quatre ans. En attendant qu'une succession soit trouvée, sa suppléante, Esther Reinhard, assurera la direction opérationnelle.

Caritas Suisse a indiqué que Peter Lack avait décidé de se réorienter professionnellement. Il cède la responsabilité opérationnelle à sa suppléante, Esther Reinhard, avec effet immédiat. La recherche d’un nouveau directeur ou d’une nouvelle directrice va être lancée.

Peter Lack avait pris ses fonctions en avril 2022. Selon le communiqué, il a renforcé, au cours de son mandat, l'esprit d'entreprise et l'action de l'organisation. Il a en outre fait avancer la transformation numérique et consolidé des partenariats clés, tant au sein du réseau mondial que national de Caritas.