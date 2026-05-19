Peter Lack a annoncé mardi sa démission du poste de directeur de Caritas Suisse. Il a travaillé pour l'organisation caritative pendant plus de quatre ans. En attendant qu'une succession soit trouvée, sa suppléante, Esther Reinhard, assurera la direction opérationnelle.
Caritas Suisse a indiqué que Peter Lack avait décidé de se réorienter professionnellement. Il cède la responsabilité opérationnelle à sa suppléante, Esther Reinhard, avec effet immédiat. La recherche d’un nouveau directeur ou d’une nouvelle directrice va être lancée.
Peter Lack avait pris ses fonctions en avril 2022. Selon le communiqué, il a renforcé, au cours de son mandat, l'esprit d'entreprise et l'action de l'organisation. Il a en outre fait avancer la transformation numérique et consolidé des partenariats clés, tant au sein du réseau mondial que national de Caritas.