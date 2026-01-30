Caritas presse la classe politique d’agir contre la pauvreté

L'oeuvre d'entraide Caritas exige des responsables politiques qu'ils luttent plus efficacement contre la pauvreté. A l'occasion de son 125e anniversaire, un congrès se penche sur la pauvreté en Suisse et cherche des solutions pour une société plus juste.

ATS Agence télégraphique suisse

À l’occasion de son 125e anniversaire, l’œuvre d’entraide Caritas Suisse appelle les responsables politiques à renforcer la lutte contre la pauvreté. Un congrès se penche sur la situation en Suisse et explore des pistes pour construire une société plus juste. Les restrictions budgétaires et les querelles sociopolitiques dominent aujourd'hui au détriment des pauvres, souligne vendredi Caritas Suisse à l'occasion de son congrès annuel de politique sociale. Le nombre de personnes en situation financière précaire augmente depuis des années.

Le seuil de pauvreté est basé sur un minimum vital très bas qui ne garantit pas la participation sociale, poursuit Caritas. Les familles sont de plus en plus poussées à leurs limites par l'augmentation constante des coûts du logement et des primes d'assurance maladie. De nombreux enfants sont touchés par la pauvreté. «Et malgré tout cela, une politique cohérente en matière de pauvreté reste marginale en Suisse. La situation actuelle en matière de politique de lutte contre la pauvreté est intenable», s'indigne l'oeuvre d'entraide.