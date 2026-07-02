DE
FR

Vagues de chaleur
Voici comment venir en aide aux martinets tombés du nid

La canicule pousse de jeunes martinets à quitter leurs nids trop tôt. La Station ornithologique suisse à Sempach (LU) donne des conseils pour aider ces oiseaux en détresse, souvent incapables de voler.
Publié: il y a 12 minutes
Au sol, les martinets incapables de voler se trouvent toujours en situation d'urgence.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Avec la chaleur, le centre de soins de la Station ornithologique suisse a accueilli un nombre croissant de martinets. Les oisillons quittent prématurément leur nid en raison de la chaleur. Ils ont alors besoin d'une aide d'urgence.

Au sol, les martinets incapables de voler se trouvent toujours en situation d'urgence. Jeudi, la Station ornithologique suisse, située à Sempach (LU), a expliqué à Keystone-ATS comment venir en aide à ces jeunes oiseaux au sol.

Première étape

Avant toute chose, il convient de déterminer si l’animal trouvé est un jeune ou un adulte. Les jeunes martinets se reconnaissent à leurs bords de plumes clairs, notamment sur les rémiges, et à leur front clair. Chez les oiseaux adultes, le plumage est d'un brun noir uniforme, à l'exception de la gorge. Leurs ailes dépassent la queue et se croisent à leur extrémité.

Dans le cas d’un jeune oiseau, il faut également vérifier s’il est déjà capable de voler. Un signe qui permet de le déterminer est que les ailes dépassent la queue d’environ deux centimètres. Une fois dans la main, l’oiseau trouvé peut être retourné avec précaution sur le dos.

Ne jamais le jeter en l'air

Une fois l'oiseau retourné délicatement sur le dos dans la main et que son aile a été dépliée, le développement de son plumage corporel devrait déjà être en grande partie achevé.

Si un oiseau est capable de voler et que ses ailes sont symétriques, un premier essai de vol peut être tenté. Dans un champ ou une prairie, il faut poser l’oiseau sur la paume de la main à plat et le soulever à peu près à hauteur de tête. Si l’oiseau ne s’envole pas de lui-même, il faut l'aider en le balançant légèrement, mais jamais en le jetant en l’air.

A lire aussi:
Cette chaleur caniculaire risque de devenir la norme en Suisse
Le pire reste à venir
Cette chaleur caniculaire risque de devenir la norme en Suisse
Un incendie attisé par les vents ravage le sud de la France
800 hectares détruits
Un incendie attisé par les vents ravage le sud de la France
Le niveau de sécheresse reste inquiétant… et ce n'est pas prêt de s'arranger
Malgré les violents orages
La sécheresse reste inquiétante… et ce n'est pas prêt de s'arranger

Si l’oiseau trouvé est en bonne santé, il s’envolera de lui-même. S’il ne le fait pas, s’il laisse pendre ses ailes, s’il tremble ou si son plumage est hérissé, la Station ornithologique conseille de se rendre dans un centre de soins.

Adoption immédiate

Pour le transport, il est recommandé d'utiliser une boîte recouverte de papier absorbant et percée de trous d’aération. Une cage n’est pas adaptée, car l’oiseau risquerait d’y abîmer son plumage. Il faut aussi éviter de lui donner de la nourriture. Par temps chaud, il est par contre possible de lui donner quelques gouttes d’eau au bord du bec.

Heureusement, les martinets adoptent sans problème un oisillon étranger dont le stade de développement est à peu près équivalent à celui de leurs propres petits. Pour un jeune oisillon trouvé, l’adoption immédiate constitue donc la meilleure solution. Si aucune colonie disposant de sites de nidification ne peut être trouvée, l’oisillon sera élevé dans un centre de soins.

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus