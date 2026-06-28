La canicule met notre organisme à rude épreuve. Les seniors, les enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques sont particulièrement vulnérables. Les experts recommandent de boire beaucoup et d'éviter l'exposition directe au soleil.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Les vagues de chaleur, accentuées par l'humidité et l'absence de vent, impactent gravement la santé, notamment chez les personnes âgées, les enfants et les malades chroniques.

La régulation thermique devient difficile lorsque le corps atteint ses limites, entraînant des risques pour les organes.

Les «nuits tropicales», où la température ne descend pas sous 20°C, empêchent le corps de récupérer.

Gina Grace Zurbrügg

Nous sommes nombreux à sous-estimer l'impact de la chaleur sur notre organisme. Cet impact ne dépend pas seulement de la température extérieure, mais aussi de la capacité du corps à dissiper la chaleur. Et lorsque le corps atteint sa limite, sa thermorégulation se déséquilibre. L'intensité de ces effets dépend alors de notre âge, état de santé, niveau d'activité et acclimatation à la chaleur. Même des journées où les températures dépassent les 30 degrés peuvent devenir éprouvantes.

Notre corps s'efforce de maintenir une température stable autour des 37 degrés. Par forte chaleur, ses mécanismes de refroidissement tournent à plein régime: ses vaisseaux sanguins se dilatent, notre corps transpire et évacue la chaleur par la peau. Et lorsque l'air est très humide, l'évaporation est moins efficace, ce qui rend le refroidissement plus difficile. Parallèlement, la charge sur la circulation sanguine et le cœur augmente, et notre concentration peut diminuer. Si notre température corporelle devient trop élevée, elle peut endommager dangereusement nos organes.

Mais une vague de chaleur n'est pas uniquement due aux températures élevées. Elle est aussi causée par le manque de vent, un fort ensoleillement et une importante humidité. Les «nuits tropicales» deviennent alors particulièrement éprouvantes. Pour rappel, d'après MétéoSuisse, une nuit est considérée tropicale lorsque la température minimale au cours d’une journée ne descend pas en dessous de 20 degrés. Lorsque les températures descendent à peine la nuit, le corps ne peut récupérer correctement. La difficulté à récupérer empire lorsque les journées et les nuits chaudes se succèdent pendant une période prolongée.

Qui est en danger?

Les personnes les plus exposées sont avant tout les personnes âgées, les bébés, les jeunes enfants et les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ou d’autres affections chroniques. Avec l’âge, la régulation thermique fonctionne souvent de manière moins fiable. De nombreuses personnes âgées transpirent moins et ont moins soif, ce qui augmente le risque de déshydratation.

Chez les enfants, le corps a également plus de mal à réguler la chaleur. C’est pourquoi ils réagissent plus rapidement et sont plus sensibles aux températures élevées. Ne sous-estimez donc pas les fameux signes avant-coureurs: maux de tête, vertiges, nausées, grande fatigue, faiblesse ou confusion.

Ne sous-estimez pas la chaleur

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande des mesures simples pour garder votre logement aussi frais que possible. Pendant la journée, gardez vos fenêtres fermées et, si possible, apportez-leur de l'ombre depuis l’extérieur, par exemple avec des volets ou des stores. Aérez les pièces la nuit ou tôt le matin, lorsque les températures extérieures sont inférieures à celles de l’appartement.

Si besoin, vous pouvez aérer brièvement par à-coups pendant la journée. Il est aussi conseillé d’éteindre vos appareils électriques s'ils ne sont pas indispensables, car ils génèrent de la chaleur supplémentaire.

Voici les troubles plus fréquents causés par la chaleur