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L'ASLOCA monte au créneau
Devriez-vous payer moins de loyer pendant la canicule?

Quand la canicule transforme certains logements en fournaise, les locataires peuvent-ils demander un geste? L’ASLOCA évoque une baisse de loyer ou des aménagements, mais les propriétaires temporisent, rapporte «24 heures».
Publié: il y a 59 minutes
Quand la canicule transforme certains logements en fournaise, les locataires peuvent-ils demander un geste?
Photo: KEYSTONE
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Luisa GambaroJournaliste RP

La canicule nous complique la vie. Pour les plus malchanceux qui vivent sous les combles ou dans des logements mal isolés, leur foyer peut devenir une véritable fournaise, même la nuit malgré les astuces habituelles pour rafraîchir leur logement. Face à cette situation, l'Association suisse des locataires (ASLOCA) propose deux solutions: une réduction du loyer et des aménagements pour rendre le logement vivable, rapporte «24 heures» ce mardi 23 juin. 

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L'achat d'un cliamatiseur pendant la canicule devrait-il être à la charge du locataire ou du propriétaire? Pour l'instant, la jurisprudence pour trancher la question ne couvre que le cas inverse, c'est-à-dire pour chauffer un appartement, et non le rafraîchir. Toutefois, Christian Dandrès (PS/GE), avocat à l'ASLOCA estime que la jurisprudence s'applique aussi dans ce sens: le propriétaire doit assurer un logement habitable à son locataire.

Les locataires devraient fournir des preuves pour être dédommagés, par exemple en photographiant une sonde chez eux à différentes heures de la journée. La Chambre vaudoise immobilière (CVI) temporise, demandant que ces cas restent rares. Par ailleurs, la CVI affirme que qu'un propriétaire ne devrait dédommager son locataire uniquement si les normes de construction d'un immeuble récent n'ont pas été respectées. Car malgré leur mauvaise isolation, les immeubles anciens ne sont pas considérés comme défaillants, puisqu'ils respectaient les normes de l'époque. 

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