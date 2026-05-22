Au programme de ce vendredi 22 mai: le salaire des patrons des caisses maladie, les occupations illégales dans le canton de Vaud, un jeu en ligne anti-migrants, le Tessin réagit à une taxe venue d'Italie et, enfin, une nouvelle cheffe pour les Vert-e-s.

Les salaires des patrons de caisses maladie frôlent désormais le million de francs

Les salaires des patrons de caisses maladie frôlent désormais le million de francs

Bonne nouvelle, amis lecteurs: le week-end approche à grands pas! Pour bien terminer cette semaine, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a sélectionné les actualités suisses à ne pas manquer en ce vendredi 22 mai. On est parti!

1 Près d’un million pour les patrons des assurances maladie

Les directrices et directeurs des principales caisses maladie suisses ont, selon Tamedia, parfois fortement augmenté leurs salaires en 2025. En tête des rémunérations figure l'ex-directrice de la CSS, Philomena Colatrella, avec un salaire annuel de près de 999'900 francs, a indiqué le groupe de presse après analyse des rapports de gestion des assureurs. Sa rémunération aurait progressé de 17% par rapport à l’année précédente. La CSS a justifié cette hausse par un résultat annuel exceptionnellement bon. Le salaire du directeur d’Helsana, Roman Sonderegger, a quant à lui augmenté de 25% pour atteindre plus de 996'000 francs. Un porte-parole a expliqué cette hausse par la croissance des activités d’assurances complémentaires et par le rachat de l’entreprise de logiciels Adcubum. Le directeur de Sanitas, Andreas Schönenberger, a pour sa part perçu l’an dernier un salaire de plus de 982'500 francs, écrit encore Tamedia. Seule une partie de ces rémunérations provient de l’assurance de base.

2 Forte baisse des occupations illégales des gens du voyage dans le canton de Vaud

Le canton de Vaud constate une nette baisse des occupations illégales de terrains par des gens du voyage étrangers. Aucune infraction n'a ainsi été recensée depuis mai 2025, rapporte «24 heures». Selon le médiateur cantonal Laurent Curchod, cette évolution s’explique par une politique de «tolérance zéro» et des sanctions rapides et systématiques mises en place par les autorités. Depuis 2024, la police intervient dans les 48 heures et le Ministère public délivre des ordonnances pénales immédiates, assorties d’amendes allant de quelques centaines à plusieurs milliers de francs. En 2024, 253 décisions ont été prononcées, contre 35 en 2025. Les contrevenants paient généralement, sous peine d’être signalés et de perdre l’accès au territoire suisse. Le dispositif avait été renforcé face à la hausse des arrivées en 2022 et au manque de places dans l’aire officielle de Rennaz. Les autorités locales estiment que cette fermeté a dissuadé les installations sauvages, même si une reprise des tentatives reste possible.

3 Un jeu en ligne anti-migrants suscite l'indignation

Un jeu en ligne promouvant l’initiative «contre une Suisse à 10 millions d’habitants» suscite l’indignation, selon divers médias. Créé par le comité d’Egerkingen, il consiste à arrêter des «immigrants illégaux» tentant d’entrer en Suisse. Les personnages jugés «utiles» – médecins, cuisiniers ou intellectuels – peuvent passer la frontière, contrairement aux familles dont les femmes sont voilées ou aux personnes en doudoune portant des sacs à dos. L’OSAR et la Commission fédérale contre le racisme dénoncent une déshumanisation et une stigmatisation des réfugiés, rapporte «La Liberté». La coprésidente du Parti socialiste suisse, Mattea Meyer accuse, pour Blick, le comité d'Egerkingen de «normaliser la violence pure». Le directeur du comité, Anian Liebrand, affirme lui à Tele M1 qu’il ne s’agit pas de viser des personnes en particulier. Selon lui, ce jeu entend favoriser l’interaction durant la campagne de votation ainsi que l’intérêt pour la politique.

4 La taxe santé italienne provoque la colère du Tessin

Face à la future «taxe sur la santé» italienne visant les anciens travailleurs frontaliers, le gouvernement tessinois envisage de geler les rétrocessions fiscales versées aux communes frontalières italiennes, rapporte «Le Temps». L'idée émane du président du Conseil d’Etat tessinois, Claudio Zali (Lega dei Ticinesi), qui estime que cette mesure viole les accords bilatéraux. Le Conseil d’Etat tessinois abordera le thème à la fin juin. Trois des cinq conseillers d’Etat soutiennent déjà cette option. Appliquée à la source aux travailleurs soumis à l’ancien régime fiscal d’avant 2017, cette taxe a pour but de retenir les professionnels de santé en Italie en augmentant leur rémunération, explique le quotidien. Lors d'une visite dans son canton à la mi-mai, le chef du département des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, a déjà mis en garde contre les conséquences diplomatiques et juridiques d’une telle décision.

5 Greta Gysin en passe de prendre la tête des Vert-e-s

Le groupe parlementaire des Vert-e-s devrait porter vendredi la conseillère nationale Greta Gysin à sa tête. La Tessinoise de 42 ans est la seule candidate en lice. La Bernoise Aline Trede a quitté son poste de présidente après avoir été élue au gouvernement cantonal bernois en mars dernier.