La Suisse continue de vivre un championnat du monde parfait. Face à la Grande-Bretagne, les hommes de Jan Cadieux ont remporté une cinquième victoire de suite (4-1).

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cinq matches et quinze points. La Suisse est qualifiée pour les quarts de finale de «son» Mondial à domicile. Ce n'était évidemment qu'une formalité après avoir gagné les quatre premiers matches, mais c'est désormais une certitude après cette victoire contre la Grande-Bretagne.

Après avoir étalé l'Autriche lors du dernier match (9-0), il y avait forcément un risque de voir la Suisse lever un peu le pied. Surtout contre une Grande-Bretagne censée être un poil moins redoutable. Pourtant, les Helvètes ont entamé le match avec sérieux, mettant immédiatement la pression sur le but gardé par Mat Robson. En power-play, Timo Meier et Théo Rochette ont manqué de peu l'ouverture du score dès la 5e.

Une minute plus tard, Nino Niederreiter a trouvé la lucarne du but britannique. Parfaitement lancé en profondeur par Roman Josi, le Grison a été d'une efficacité diabolique. Il a fallu attendre la 9e pour voir l'inévitable Liam Kirk (quel joueur!) inquiéter Reto Berra. Le gardien de Fribourg Gottéron s'en est sorti sans dégât. De retour de sa pneumonie, il a été titularisé pour la première fois de ce tournoi.

Roman Josi malchanceux

Avant la première pause, la Suisse n'est pas parvenue à prendre le large. Ce n'est pas faute d'avoir essayé puisque les hommes de Jan Cadieux ont alerté 18 fois le gardien britannique. La plus grosse occasion? Celle de Roman Josi à la 15e minute qui a touché l'intérieur du poteau avant de longer le mauvais côté de la ligne de but.

À la suite d'un puck mal négocié par la défense adverse, Nico Hischier s'est trouvé en position idéale devant le but et a pu tromper Mat Robson à bout portant (22e, 2-0). Peu avant la mi-match, Damian Riat a allumé le gardien britannique, sans succès. Mais Simon Knak, très intelligent en la circonstance, s'est retrouvé au bon endroit pour glisser le puck au bon endroit (29e, 3-0). Le match aurait dû être plié et la Suisse devait se diriger vers une large victoire, sans forcément atteindre un score fleuve comme face à l'Autriche.

Reto Berra capitule

Aurait dû... Petit à petit, les hommes de Jan Cadieux se sont montrés moins tranchants. Ils ont commencé à faire la passe de trop en zone offensive au lieu de continuer à jouer simple et de manière verticale. Grave erreur, il va sans dire. À la 35e minute, Josh Waller a parfaitement exploité un rebond accordé par Reto Berra. L'attaquant des Guildford Flames a permis à son équipe d'y croire un peu.

Puis beaucoup au moment où Liam Kirk s'est retrouvé en excellente position sur la gauche du but suisse. En fin de deuxième période et malgré un large différentiel de tirs (29-9), les Suisses pouvait doucement commencer à se dire qu'il y avait de quoi vivre une fin de match pénible. À moins de revenir aux bases et de rejouer avec sérieux.

Lors de l'ultime période, les Helvètes ont d'abord dû négocier une période de 1'22'' à 3 contre 5 à la suite de pénalités concédées par Nino Niederreiter et Damien Riat. Une zone de turbulence qui n'a finalement pas eu de conséquence. À la 51e, Timo Meier a cru mettre un terme à cette période de flottement. Mais l'essai de l'Appenzellois a touché du métal.

C'est finalement Nino Niederreiter qui a assuré le succès suisse après deux arrêts de Mat Robson (53e, 4-1). Décidément, le gardien a vraiment livré un grand match. À 1'22'' de la sirène finale, Reto Berra a encaissé un but gag. Mais par chance, les Britanniques étaient hors-jeu sur cette action étrange qui n'a finalement pas eu de conséquence.

Malgré un passage à vide, l'équipe de Suisse a donc remporté son cinquième match en autant de sorties. Avant de disputer la finale de groupe face à la Finlande pour savoir qui terminera premier, la troupe de Jan Cadieux se frottera encore à la Hongrie, samedi (16h20). Un autre adversaire qui n'a rien d'inquiétant... encore faut-il jouer de manière constante durant 60 minutes. Comme face à l'Autriche, en somme.