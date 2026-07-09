Les habitants de Brienz (GR) pourront déménager après les éboulements: l'assemblée communale d'Albula a voté un crédit de 82,56 millions de francs, couvert à 90% par le canton et la Confédération.

Les habitants de Brienz seront payés pour fuir la montagne

Les habitants de Brienz seront payés pour fuir la montagne

ATS Agence télégraphique suisse

C'est officiel: les villageois de Brienz (GR) qui souhaitent déménager en raison des éboulements et de l'instabilité du terrain se verront financer un nouveau logement. L'assemblée communale d'Albula (GR) a approuvé jeudi soir, par 41 voix contre 3 et 4 abstentions, un crédit de 82,56 millions en ce sens. Cette somme sera couverte à 90% par le canton et la Confédération.

Les habitants de 42 bâtiments se sont inscrits pour une relocalisation préventive de leur logement. Cela représente environ 90 logements principaux ou de vacances. «Nous ne connaissons pas le nombre exact d'habitants des bâtiments concernés», avait confié à Keystone-ATS Christian Gartmann, porte-parole de la commune d'Albula, avant l'assemblée des citoyens de la commune qui s'est tenue à Tiefencastel.

Cinq ans pour déménager

Le gouvernement grison va désormais reprendre la main pour régler la couverture des coûts par le canton. Une fois le financement entièrement réglé, les candidats à un déplacement de leur domicile auront cinq ans pour déménager. Ils ne financeront eux-mêmes que les 10% restants des coûts.

Trois solutions s'offriront alors à eux. Ils peuvent déménager dans une nouvelle maison ou dans une maison préexistante dans le canton. Ils peuvent aussi se faire rembourser le logement et le terrain qu'ils quitteront à Brienz. Enfin, ils peuvent aussi déménager dans une zone de relocalisation prédéfinie sur la commune d'Albula.

Stabilisation après les éboulements

Les habitants de Brienz ont été évacués entre mai et juin 2023 ainsi qu'entre novembre 2024 et janvier 2026 en raison de plusieurs éboulements, dont l'un s'est arrêté aux portes du village. De plus, le terrain du village glisse progressivement en direction de la vallée depuis de nombreuses années.

Entretemps, la situation s'est stabilisée, notamment grâce à la construction d'une galerie de drainage des eaux souterraines. La survie du village semble à nouveau garantie à plus long terme.