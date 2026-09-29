Le franc suisse en chute libre. La monnaie s'est dépréciée face au dollar et à l'euro. Si les exportations et le secteur du tourisme en profitent, d'autres en pâtissent. Voici à quoi il faut s'attendre.

En chute libre face au dollar et à l'euro

Bernadette Hogg

Le franc suisse ne cesse de s'affaiblir face à l'euro et au dollar. La tendance à l'appréciation du franc, qui durait depuis des années, est ainsi rompue. Après le déclenchement de la guerre en Iran en février, un euro ne valait parfois plus que 90 centimes. Aujourd’hui, il vaut un peu moins de 95 centimes. Quant au dollar, il est passé de son plus bas niveau de 76 centimes à 83 centimes. Qu’est-ce que cela signifie pour la population et l’économie suisses?

Le franc va-t-il continuer à chuter?

Les économistes rassurent: à moyen et long terme, le franc devrait se raffermir à nouveau. Alexis Perakis, économiste au KOF, ne s'attend pas à une nouvelle chute, comme il l'explique à Blick: «Même si le franc a récemment fléchi, son appréciation en début d'année a été très marquée.»

L’économiste Adriel Jost, de Jost Economics, se montre lui aussi rassurant: «A court terme, les taux de change sont difficilement prévisibles. Mais à moyen et long terme, le franc devrait regagner de la valeur», a déclaré l’expert à Blick. En règle générale, la monnaie suisse s’apprécie en période de turbulences – et les crises ne manquent pas dans le monde. Pourquoi le franc cède-t-il malgré tout? «Actuellement, les marchés financiers accordent plus d’importance aux données économiques positives qu’aux risques géopolitiques», explique Adriel Jost.

Qui profite d’un franc plus faible?

A court terme, cette évolution profite à plusieurs secteurs, notamment au tourisme. «Cet hiver, davantage d’Américains viendront en Suisse pour des vacances au ski, car ce voyage leur revient moins cher que des vacances dans leur propre pays», souligne Adriel Jost.

L’organisme de promotion Suisse Tourisme y voit également un potentiel: «Lorsque le franc s’affaiblit par rapport à certaines monnaies locales de marchés comme l’Inde, cela favorise l’envie de voyager de la classe moyenne locale», explique le porte-parole André Aschwanden à la demande de Blick. Mais un taux de change stable, selon lui, revêt une importance encore plus grande pour les visiteurs étrangers.

Pour les entreprises exportatrices suisses également, un franc plus faible est une aubaine, car leurs produits deviennent moins chers à l’étranger. Mais l’économiste Adriel Jost met en garde contre le fait que cela puisse aussi constituer un danger. L’exemple de l’Allemagne le montre bien. «Bien que l’euro ait été faible dans les années 2010, l’industrie allemande ne se porte pas bien aujourd’hui», explique l’expert.

Quelles implications pour le commerce de détail?

Pour les commerçants locaux, cette évolution pourrait être une bonne nouvelle. «Le tourisme d’achat est moins intéressant lorsque le franc est faible, explique Adriel Jost. Et d’ajouter: «Le commerce de détail suisse s’en trouve renforcé, au détriment du porte-monnaie des Suisses.» Alexis Perakis, expert du KOF, partage cet avis: «Ceux qui vont faire leurs achats de l’autre côté de la frontière ressentent directement les effets des taux de change.»

Mais la faiblesse du franc rend également les importations plus chères, ce qui peut se répercuter sur les achats des consommateurs. Point positif: jusqu’à présent, les prix des denrées alimentaires n’ont pas augmenté.

Et pour les vacances à l’étranger?

Pour les vacanciers suisses à l’étranger, les taux de change pourraient réserver de mauvaises surprises. L’ampleur de ces répercussions dépend toutefois aussi du fait que l’on ait ou non déjà réglé à l’avance l’hébergement et la location de voiture, explique Alexis Perakis.

Les touristes de cet été auraient déjà remarqué cet effet, selon Adriel Jost. «Les prix à l’étranger sont étonnamment élevés.» En raison de la faiblesse du franc, partir à l'étranger n’est tout simplement plus aussi bon marché qu’auparavant.

Quelles sont les conséquences sur les taux d’intérêt?

Un franc plus faible est également un symbole important pour la Banque nationale. «Outre la croissance économique solide et la hausse de l’inflation, la faiblesse du franc peut constituer pour la Banque nationale une raison supplémentaire de relever prochainement les taux d’intérêt», estime Adriel Jost.

Une hausse des taux d’intérêt se répercuterait rapidement sur les prêts hypothécaires Saron. Si les taux restent élevés plus longtemps, le taux de référence, qui sert de base au calcul des loyers, devrait également augmenter à moyen terme. Cela entraînerait une hausse des loyers pour de nombreux ménages.