Le Grand Conseil a validé des crédits supplémentaires de 13,225 millions de francs pour reconstruire la route cantonale vers Blatten, gravement endommagée par un éboulement en 2025. Objectif: rendre la voie praticable dès octobre 2026.

Le Parlement valide 13 millions pour la route de Blatten

Le Parlement valide 13 millions pour la route de Blatten

ATS Agence télégraphique suisse

Le Grand Conseil a validé mardi l'octroi de crédits supplémentaires pour les travaux de reconstruction de la route cantonale menant à Blatten. Le Parlement en a fait de même avec des mesures urgentes de remise en état. Au total, cela représente 13'225'000 de francs.

Le principe du nouveau tracé de la route cantonale entre Wiler et Blatten a été défini sur la base de la carte des dangers établie, après l'éboulement, par la Service des dangers naturels du canton (SDANA). Afin de boucler le chantier et les mesures de protection contre les dangers naturels pour 2029, le Canton avait adressé au Parlement, une demande de crédit supplémentaire, pour un montant de 6,1 millions de francs.

95% des coûts pris en charge

Concernant les mesures urgentes et de remise en état vis-à-vis des dangers naturels, ces mesures ont été réalisées à environ 60%. «Le solde des mesures prévues comme mesures urgentes et la remise en état doivent être entrepris dès que possible et devrait être terminé le plus tôt possible, cette année encore», précise le message envoyé aux députés.

Un crédit supplémentaire pour le financement des subventions a ainsi été requis et désormais validé pour le 95% des coûts à aujourd'hui reconnus, soit 7,125 millions de francs sur un total de 7,5 millions.

Objectif hiver 2026-2027

Depuis l'éboulement du Petit Nesthorne 28 mai 2025, la reconstruction routière a déjà bien évolué. Le tracé de la route cantonale Weissenried - Blatten a entièrement été réalisé. L’exécution du coffre de chaussée est achevée à environ 80 %, tandis que les travaux d’assainissement et d’évacuation des eaux de chaussée (drainage et collecteurs) sont réalisés pour moitié. L'objectif est de rendre cette route praticable pour l'hiver, soit d'ici fin octobre 2026.

Le tracé de la route cantonale entre Blatten et Eisten a été entièrement réalisé et le coffre de chaussée est terminé. Le nouveau pont sur la Lonza est également achevé.Ce tronçon sera encore équipé d’un revêtement routier au cours de l’été.

Un téléphérique provisoire

Afin de rétablir dans les meilleurs délais l’accessibilité de Weissenried et de Blatten, la construction d’un téléphérique provisoire reliant Wiler à Weissenried est prévue, dans le but d'un début d'exploitation cette année encore. A l’instar de la solution mise en œuvre dans le Val de Bagnes (Sarreyer), cette installation garantira une desserte temporaire jusqu’à l’achèvement des travaux de la nouvelle route cantonale entre Wiler et Blatten, prévu d’ici fin 2029.

Concrètement, il est prévu de construire une installation d’environ 1,2 kilomètre de longueur, équipée de deux cabines d’une capacité de huit personnes chacune. La poursuite de ces trois chantiers ne fait pas l’objet d’un crédit supplémentaire, s’agissant de mesures d’urgence.

Nombreuses incertitudes

«377 jours se sont écoulés depuis cet événement», a rappelé, mardi au Grand Conseil, Diego Schmid (UDC du Haut-Valais). Le député a relevé l'envie de se relever des citoyens de Blatten et plus globalement du Lötschental. «En adoptant ces crédits supplémentaires, nous contribuons à garantir l'histoire et des perspectives d'avenir», a résumé Aron Pfammatter (Le Centre du Haut-Valais).

Pour Grégory Logean (UDC du Valais romand), «ce crédit n'est pas un luxe, mais une nécessité.» L'élu a également demandé au Conseil d'Etat que ces travaux liés à la catastrophe de Blatten ne prétéritent pas les autres projets ordinaires pour les années 2027 à 2029.

Vote unanime

«Les crédits accordés ce jour ne seront qu'une étape» a pour sa part rappelé Anthony Lamon (Le Centre du Valais romand). «Les estimations des coûts et leur financement resteront d'actualité, ces prochaines années», a corroboré Claudine Berthod (Les Vert-e-s).

Au vote, l'ensemble du Parlement a validé, à l'unanimité, la demande de crédits.