Au programme de ce jeudi 28 mai: l'anniversaire d'un cataclysme, Genève panique en amont du G7, des discussions secrètes dans la cité de Calvin, du matériel fribourgeois dans l'espace et, enfin, la Suisse se prépare à affronter la Suède en hockey sur glace.

ll y a un an, un éboulement dévastateur frappait le village de Blatten

ll y a un an, un éboulement dévastateur frappait le village de Blatten

Préparez crème solaire et parasols: il fera encore très chaud aujourd'hui, amis lecteurs. Pour démarrer la journée en douceur, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a sélectionné les actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 28 mai. On est parti!

1 Un éboulement dévastait le village de Blatten il y a un an

Il y a un an exactement, près de dix millions de mètres cubes de roches, de gravats et de glace se déversaient sur Blatten (VS), détruisant la majeure partie du village du Lötschental. Si l'évacuation ordonnée quelques jours avant la catastrophe a permis de protéger les quelque 300 habitants, une personne a perdu la vie dans l'éboulement. Âgé de 64 ans, l'homme se trouvait dans la région de Tenmatten, en dehors de la zone évacuée. Jeudi, autorités communales, habitants et médias ont rendez-vous sur le territoire sinistré pour commémorer la catastrophe du 28 mai 2025.

2 Genève débat des manifestations liées au sommet du G7

Le Grand Conseil genevois se réunit en séance extraordinaire jeudi soir pour débattre notamment d'un projet de loi du Partli libéral-radical (PLR) visant à interdire dans des périmètres délimités, dont la ville de Genève, tout rassemblement ou manifestation du 10 ou 19 juin, soit pendant le sommet du G7 à Evian, en France. Le texte entrera immédiatement en vigueur s'il est adopté avec la clause d'urgence.

3 Des discussions secrètes entre Europe et Russie en préparation à Genève

Des discussions de type «Track 2» entre les capitales européennes et la Russie sont en cours d'organisation par le Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP), indique jeudi dans le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund» le diplomate suisse Thomas Greminger. Ce type de négociations implique des personnes ayant des liens directs avec le pouvoir politique, mais n'occupant aucune fonction gouvernementale. Mais la fondation est sous pression et des licenciements sont à prévoir, en raison des mesures d'économie prises par la Confédération. Le projet de dialogue entre l'Europe et la Russie n'a pu être lancé que grâce à un financement privé, qui, selon les recherches des journaux, provient de la fondation Wilsdorf.

4 La NASA choisit des roues fribourgeoises pour la Lune

L'engin lunaire que l'agence spatiale américaine NASA prévoit d'envoyer au pôle Sud du satellite terrestre d'ici à 2028 dans le cadre de la mission Artémis sera équipé de roues fribourgeoises, relate jeudi «La Liberté». La technique a été développée par Venturi Lab SA à Corminboeuf (FR). Les roues hyperdéformables équipent déjà un robot télécommandé, Mona Luna, conçu et assemblé à Corminboeuf pour se déplacer sur la Lune et qui suscite l'intérêt de l'agence spatiale européenne (ESA). Le rover de 750 kg a été testé ce printemps à Cologne, en Allemagne, dans le centre Luna de l'ESA, qui simule la surface de la Lune.

5 Les Suisses défient la Suède en quart après un parcours parfait

L'équipe suisse de hockey sur glace affronte jeudi dès 20h20 à Zurich la Suède en quart de finale du championnat du monde. Invaincue lors du tour préliminaire, la sélection helvétique a été défaite lors de ses cinq derniers affrontements contre la Suède. Mais les Scandinaves se sont déjà inclinés à trois reprises dans ce tournoi, face au Canada, à la République tchèque et à la Norvège.