Bilatérales Suisse-UE: les boomers doivent se taire

L'approbation du futur paquet des Bilatérales III par le PLR ouvre la voie à une campagne décomplexée. Dans ce contexte, notre journaliste Richard Werly suggère un changement radical: arrêtons les discours de boomers. Place aux jeunes et à leur avenir!

L’aval du PLR aux Bilatérales III ouvre une campagne décomplexée. Place aux jeunes, commente Richard Werly. Photo: Canva – Keystone

Richard Werly Journaliste Blick

Puisque je ne parviens pas à me faire entendre de mes interlocuteurs suisses habituels sur les relations bilatérales avec l’Union européenne, autant l’écrire: telle quelle, la communication qui s’annonce pour soutenir le paquet d’accords, tout juste approuvé par le Parti libéral-radical (PLR), va droit dans le mur.

Pensons-nous vraiment qu’à l’heure où l’Union européenne ressemble à un punching-ball pour Trump et Poutine, nos discours de boomers sur les intérêts économiques mutuels vont l’emporter? Croyons-nous encore que nos colloques, conférences et autres manifestations si classiques pour défendre l’arrimage de la Suisse au marché unique auront un impact au-delà d’une petite élite déjà convaincue?

Si oui, alors gare aux désillusions. Car vendre l’idée européenne exige aujourd’hui bien plus que des conversations de salon. Il faut un nouvel élan. Un élan que les «boomers» comme moi doivent, le plus possible, s’abstenir de polluer.

Passer le flambeau

L'heure est venue de passer le relais. La mobilisation des jeunes au sein du Mouvement européen suisse, des deux côtés de la Sarine, est un exemple. Mais il faut aller bien plus loin. L’avenir européen de la Confédération se joue dans les campus, dans les laboratoires, mais aussi dans les bureaux des entreprises et évidemment sur les réseaux sociaux.

Je n’en peux plus de constater qu’une décision aussi importante que la réintégration de la Suisse dans le programme de recherche communautaire Horizon Europe, validée cette semaine par les 27 pays membres de l’UE, semble n’intéresser aucun étudiant, et quasiment aucun chercheur.

Silence radio! Qui a pris la parole pour s’en féliciter, autre que les habituels universitaires dont nous avons soupé des arguments mille fois entendus? Où sont les initiatives qui redonnent des couleurs au drapeau bleu étoilé, à côté du drapeau à croix blanche? Où sont les graphistes et les dessinateurs capables de nous pondre des croquis enthousiasmants, comme ceux de la formidable collection d’affiches européenne achetée récemment par la Fondation Jean Monnet à Lausanne?

Aréopage d'experts

Je n’en peux plus d’apprendre que dans quelques jours, le 5 novembre, un nouveau colloque sera organisé par le valeureux comité CH-UE, à Genève sous ce titre «Les nouveaux accords bilatéraux avec l’Union européenne: une nécessité stratégique?». L’objet: une conférence du conseiller fédéral Martin Pfister, tétanisé par les remous financiers et politiques autour des F-35 américains. Bravo aux organisateurs, que je connais bien, pour réunir à nouveau un bel aréopage «d’experts».

Je rêve, pour ma part, d’un «townhall» vigoureux, d’un Commissaire européen confronté aux questions de jeunes suisses, d’un conseiller fédéral obligé de parler d’avenir à hauteur d’étudiant ou de jeune actif. Un seul vrai sujet compte: Suisse-Europe en 2050, cela veut dire quoi?

Les boomers doivent se taire. C’est urgent. Nous devons remballer nos vieux arguments. Arrêtons de prétendre, sans aller sur le terrain, que l’Union européenne d’aujourd’hui est encore attractive (ce que je crois). Plaçons le sujet des bilatérales là où il doit être: dans les mains des jeunes générations de Suisses et de Suissesses.

Oui, taisons-nous. Osons plutôt la contradiction, l’échange, les questions qui font mal. En 2025, dans le monde sans vergogne de Donald Trump, le projet européen mérite bien mieux qu’un vieux costume élimé, des rengaines politiciennes et des arguments de diplomate. Qui relève avec moi le défi?