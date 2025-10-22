Depuis le oui du PLR aux traités européens, plusieurs dizaines de membres du parti cantonal zurichois ont annoncé leur départ. L'UDC chercherait désormais à attirer les eurosceptiques.

Le PLR dit oui à l’UE.... certains membres claquent la porte du parti

1/5 Lors de son assemblée des délégués, le PLR a validé les accords avec l'Union européenne. Photo: keystone-sda.ch

Céline Zahno

Pour les sceptiques de l’Union européenne (UE) au sein du parti, ce fut une déception. Samedi dernier, les délégués du parti libéral-radical (PLR) ont approuvé le nouveau paquet d’accords avec l’UE, à une large majorité. Ils ont également rejeté la proposition d’introduire une majorité des cantons.

Nombreux sont ceux qui voyaient dans cette clause une possibilité d’équilibrer les positions entre les europhiles et les eurosceptiques du parti. Mais le vote a tranché autrement, et la décision d’orientation semble déjà avoir des répercussions.

Dans un entretien accordé à la «NZZ», le président du PLR zurichois, Filippo Leutenegger, affirme que le soutien du parti aux traités européens a entraîné «quelques douzaines de démissions» dans sa section. Filippo Leutenegger est considéré comme l’une des principales voix critiques envers l’UE au sein du PLR.

Le parti est serein

Selon le «Tages-Anzeiger», Markus Somm, membre du PLR et rédacteur en chef du «Nebelspalter», aurait, lui aussi, reçu de nombreux messages de membres souhaitant quitter le parti. Lundi, «Nebelspalter» a d’ailleurs publié une tribune signée par Alain Schwald, ancien président du PLR du district d’Affoltern, annonçant son départ. Un ancien cadre du PLR confie également à Blick que d’autres membres désabusés envisagent de rendre leur carte. «Il pourrait encore y avoir des départs», estime-t-il.

Mais le coprésident fraîchement élu du PLR Suisse, Benjamin Mühlemann, relativise. Mardi midi, seules des démissions «isolées» avaient été enregistrées. «Et nous nous réjouissons des nouvelles adhésions», a-t-il déclaré au «Tages-Anzeiger». Selon lui, le parti a reçu «de très nombreuses réactions, presque toutes positives», après l’assemblée des délégués. «Les gens soutiennent le processus démocratique que nous avons choisi.»

L'UDC en profite-t-elle?

Reste à voir si le PLR parviendra à maintenir l’unité entre son aile pro-européenne et son aile conservatrice... ou si cette dernière se rapprochera de l’UDC.

Le parti semble déjà prêt à tendre la main. Ce week-end, il prévoit une action visant explicitement les membres et électeurs libéraux-radicaux mécontents du vote sur l’UE. Le président de l’UDC, Marcel Dettling, n’a d’ailleurs pas mâché ses mots: il a qualifié le rejet par le PLR de la majorité des cantons de décision «tout simplement stupide».