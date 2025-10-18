DE
«Vital» pour la Suisse
Ignazio Cassis appelle le PLR à soutenir les accords avec l’UE

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a appelé samedi les délégués du PLR à «regarder vers l’avenir» et à soutenir le nouveau paquet d’accords négocié avec l’Union européenne (UE). Il le juge «vital pour la prospérité et la souveraineté du pays».
Publié: il y a 55 minutes
Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a lancé samedi à Berne un plaidoyer pour le paquet d'accords avec l'UE.
Photo: PETER SCHNEIDER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a exhorté samedi les délégués du PLR à «regarder vers l’avenir» et à appuyer le nouveau paquet d’accords en discussion avec l’Union européenne. Selon lui, cet ensemble d’ententes est «vital pour la prospérité et la souveraineté de la Suisse». Devant les délégués du parti réunis à Berne, le chef du DFAE a défendu «un choix stratégique, pas un caprice politique».

«La Suisse vit au coeur de l’Europe. Avec nos voisins, nous commerçons, travaillons, étudions. La qualité de ces relations détermine notre prospérité, notre sécurité et, au fond, notre qualité de vie», a souligné Ignazio Cassis, rappelant que plus de la moitié des exportations helvétiques vont vers l’UE.

La Suisse, avec cet accord, «reste maîtresse de sa route», a assuré le conseiller fédéral. Il a relevé que sans les nouvelles étapes prévues, «le chemin bilatéral s’éteindra à moyen terme». Pas moins de 120 délégués du parti doivent prendre la parole pour s'exprimer durant la journée.

