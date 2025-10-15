DE
Les régions de l'UE veulent davantage collaborer avec les cantons suisses

Les régions de l'UE ont approuvé à l'unanimité une position visant à renforcer la coopération avec les cantons suisses. Cette décision, prise mercredi à Bruxelles, vise à intensifier les relations dans les régions frontalières face aux défis communs.
Publié: 12:50 heures
Le Comité européen des régions adopte une soixantaine d'avis au cours des sessions plénières.
Photo: Octavian Carare
Les régions de l'Union européenne (UE) veulent renforcer leur coopération avec les cantons suisses. Elles ont approuvé à l'unanimité une prise de position en ce sens mercredi à Bruxelles.

Le texte adopté s'intitule «Renforcer la dimension territoriale des relations entre l'UE et la Suisse». Il vise à intensifier les relations dans les régions frontalières à l'échelle régionale. Une décision qui s'explique notamment par le fait que les cantons suisses et les régions européennes voisines sont souvent confrontés à des défis similaires.

La session plénière du Comité européen des régions, composé de 329 élus locaux et régionaux de l'UE, se tient cette semaine à Bruxelles. La Conférence des gouvernements cantonaux (CDC) a été invitée pour l'occasion. Elle a été représentée par le président du gouvernement tessinois Norman Gobbi, qui s'est rendu à Bruxelles.

