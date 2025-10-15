Les régions de l'UE ont approuvé à l'unanimité une position visant à renforcer la coopération avec les cantons suisses. Cette décision, prise mercredi à Bruxelles, vise à intensifier les relations dans les régions frontalières face aux défis communs.

Les régions de l'UE veulent davantage collaborer avec les cantons suisses

Le Comité européen des régions adopte une soixantaine d'avis au cours des sessions plénières. Photo: Octavian Carare

ATS Agence télégraphique suisse

Les régions de l'Union européenne (UE) veulent renforcer leur coopération avec les cantons suisses. Elles ont approuvé à l'unanimité une prise de position en ce sens mercredi à Bruxelles.

Le texte adopté s'intitule «Renforcer la dimension territoriale des relations entre l'UE et la Suisse». Il vise à intensifier les relations dans les régions frontalières à l'échelle régionale. Une décision qui s'explique notamment par le fait que les cantons suisses et les régions européennes voisines sont souvent confrontés à des défis similaires.

La session plénière du Comité européen des régions, composé de 329 élus locaux et régionaux de l'UE, se tient cette semaine à Bruxelles. La Conférence des gouvernements cantonaux (CDC) a été invitée pour l'occasion. Elle a été représentée par le président du gouvernement tessinois Norman Gobbi, qui s'est rendu à Bruxelles.