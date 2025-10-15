Au menu de ce mercredi 15 octobre: une entreprise suisse dans la tourmente, la manif pro-Palestine à Berne, accusation de viol dans la maison des Schumacher, Israël et la Palestine sous le même drapeau et pour finir l'affaire de l'accident de Norman Gobbi.

L'entreprise suisse Kühne+Nagel stocke pour 9,7 millions de dollars de contraceptifs appartenant aux Etats-Unis dans son entrepôt belge. Photo: AFP

Pour vous accompagner tout au long de cette journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un tour d'horizon des actus suisses. Que nous réserve ce mercredi 15 octobre? Réponse:

1 Des contraceptifs plongent une firme suisse dans la tourmente

L'entreprise suisse de logistique Kühne+Nagel se retrouve involontairement impliquée dans un conflit diplomatique entre les Etats-Unis et l'Europe, écrivent mercredi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Un de ses entrepôts, situé en Belgique, stocke pour environ 9,7 millions de dollars de contraceptifs appartenant à l'agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), aujourd'hui dissoute. Le gouvernement américain a décidé de détruire ces produits, dont la date de péremption est fixée à 2031, au motif qu'ils contiennent des substances abortives, une accusation infondée. Kühne+Nagel a tenté de sauver les marchandises par l'intermédiaire de sa propre fondation, mais le gouvernement américain a rejeté cette offre.

2 Manif pro-Palestine: la majorité des interpellés sont Romands

Pas moins de 80% des 536 personnes arrêtées après les violences lors de la manifestation pro-Palestine de samedi à Berne ne résident pas dans le canton de Berne, indiquent mercredi la «Berner Zeitung» et le «Bund». Une «partie considérable» d'entre eux vient de Suisse romande, relève dans les journaux Michael Bettschen, chef adjoint de la police régionale de Berne. 85% des interpellés ont la nationalité suisse et la plupart sont âgés de 20 à 29 ans. Près de la moitié d'entre eux sont des femmes et 23 mineurs. Beaucoup d'entre eux sont accusés d'émeute, ajoute le policier. Pour les infractions plus graves, comme les violences contre les autorités, elles doivent être démontrées individuellement, précise Michael Bettschen.

3 Un pilote accusé de viol dans la maison des Schumacher

Un jeune pilote australien est accusé de viol chez les Schumacher à Gland (VD), rapportent mercredi «24 heures» et la «Tribune de Genève». Le suspect, un ami de Mick, le fils de Michael Schumacher, le célèbre pilote allemand tragiquement accidenté, logeait dans la maison familiale à l'époque des faits. Il est accusé d'avoir abusé sexuellement en 2019 d'une infirmière, qui faisait partie de l'équipe médicale administrant sur place les soins au septuple champion du monde de Formule 1. Le procès doit commencer mercredi devant le Tribunal de Nyon (VD), mais l'accusé n'a plus donné signe de vie depuis des mois.

4 Des experts plaident pour un seul Etat israélo-palestinien

Un rapport de l'Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) de Genève, commandité par la fondation Arditi, ne préconise pas la création de deux États au Proche-Orient, mais d'un seul État fédéral israélo-palestinien, rapportent mercredi la «Tribune de Genève» et «24 heures». Selon le plan du professeur de l'IHEID Riccardo Bocco et de l'économiste Nigel Roberts, cet État, incluant la Cisjordanie, Gaza et Israël, serait constitué de plusieurs cantons, les uns à majorité juive, les autres à majorité palestinienne, sans impliquer de déplacements de populations. Ces cantons bénéficieraient d'une autonomie la plus large possible et d'une constitution. Avec cette solution d'un État binational, pas nouvelle, reconnaît dans les journaux Riccardo Bocco, «nous avons cherché un modèle pour cet Etat, apte à sortir de l'impasse guerrière.»

5 Deux policiers accusés d’avoir protégé Norman Gobbi

Les deux policiers accusés d'avoir couvert le conseiller d'Etat tessinois Norman Gobbi lors d'un accident de la circulation près d'Airolo (TI) en novembre 2023 comparaissent mercredi matin devant le Tribunal de police de Bellinzone. A l'époque, les médias tessinois avaient rapporté que l'alcoolémie de Norman Gobbi était trop élevée lors du premier test, puis «dans les normes» lors du second. Selon eux, le nom du conseiller d'Etat de la Lega n'apparaît pas dans le procès-verbal d'accident.