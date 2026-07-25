Un accident pendant ses vacances en 2012 a changé à jamais la vie de Luigi Serra. Cet ouvrier du bâtiment de Bienne a continué à travailler malgré des douleurs atroces. Une opération devait améliorer sa situation, mais elle n'a fait qu'empirer les choses.

Meurtri par un accident, il travaille depuis 13 ans dans la douleur

Meurtri par un accident, il travaille depuis 13 ans dans la douleur

Devin Schürch et Nicolas Lurati

Avant son accident, le Biennois Luigi Serra était connu pour être l'homme de la situation sur les chantiers. En tant qu’intérimaire, il isolait les façades, travaillait par tous les temps et déblayait même la neige des gares en hiver. «Aujourd’hui, je ne peux même plus soulever mon petit-enfant», confie-t-il.

Au bout de 20 minutes de marche seulement, ses douleurs à l’épaule, au bras, à la nuque et à la tête deviennent si insupportables qu’il doit rester alité jusqu’au lendemain matin. «J’ai l’impression de ne plus servir à rien», souffle Luigi Serra.

Un terrible accident de voiture

Son calvaire commence en 2012. Il passe des vacances en France avec son épouse Nadine Pfister mais alors qu'ils roulent dans un rond-point, une voiture percute l’arrière de leur véhicule. «Après l’accident, sa tête était complètement bloquée», se souvient son épouse. «Il ne pouvait ni la tourner vers la gauche, ni l’incliner.» Ils rentrent à Bienne et se rendent dans une clinique. Luigi se souvient très bien du trajet du retour: «Chaque petite secousse pendant le trajet me provoquait des douleurs atroces.»

Les médecins lui diagnostiquent un coup du lapin. Les muscles de sa nuque sont fortement tendus et raidis et, malgré les analgésiques, son état ne s'améliore pas. La Suva prend d’abord le dossier en charge et lui verse une indemnité journalière d’accident pendant sept semaines. Puis Luigi reprend le travail, malgré les douleurs persistantes. «Je travaillais en CDD et j’avais peur de perdre mon emploi», explique-t-il.

«Mon corps a tiré le frein d’urgence»

Malgré la douleur, Luigi continue de travailler pendant des années sur les chantiers en tant qu’isolateur de façades. «Il ne laissait pas transparaître sa douleur», explique son épouse. Il essayait de rester en forme. Mais son corps ne suit pas et Luigi doit sans cesse interrompre son travail. «Un jour, j'ai voulu sortir d’un puits et je me suis appuyé sur mes bras. Après ça, je ne pouvais plus bouger la tête.»

Une autre fois, alors qu'il ne portait qu’un sac à dos, la douleur lui transperce la nuque et l’épaule à tel point qu’il doit se rendre directement aux urgences. «On n’arrêtait pas de me dire: 'Ce ne sont que les muscles, ça va passer'», se souvient Luigi. Il ne lui reste qu’une seule option: continuer à travailler. Même si chaque mouvement lui fait mal, il se traîne jour après jour jusqu’au chantier.

Révélation 13 ans plus tard

Fin 2025, le corps de Luigi l’oblige définitivement à s’arrêter. Les objets lui glissent des mains et il ne parvient plus à les saisir. Une IRM révèle que les canaux de sortie des nerfs dans sa colonne vertébrale sont presque entièrement comprimés.

En février 2026, il est donc opéré. Les chirurgiens retirent ses rétrécissements osseux, soulagent ses nerfs touchés et lui posent deux prothèses de disque intervertébral. «Les médecins nous ont expliqué que, sans cela, les nerfs auraient pu se nécroser de façon irréversible», explique sa femme. Le couple espère que les douleurs disparaissent enfin, mais rien n'y fait: «Maintenant, je ne peux plus rien faire», se désole Luigi.

Aujourd’hui, Luigi est en incapacité de travail à 100%. Son épouse demande à la Suva de réévaluer son évolution médicale de 2012 à 2015. En effet, c’est au cours de cette période que des décisions médicales déterminantes pour son mari ont été prises – et pas pour le mieux. Toutefois, la Suva a rejeté leur demande de réexamen. Interrogée par Blick, la Suva refuse de s'exprimer, invoquant la protection de la vie privée.

«Je rêve du chantier»

«S’il le pouvait, il serait de retour sur le chantier dès demain», explique Nadine. «La nuit, je rêve même que je suis en train de travailler», ajoute Luigi. Mais pour lui, le travail n’est pas la seule priorité: «Je voudrais simplement pouvoir mener à nouveau une vie normale.»

L’ancien ouvrier est loin d'y arriver. Au lieu d’être sur les chantiers, cet homme de 50 ans passe la plupart de son temps chez lui et doit organiser son quotidien en fonction du temps qu’il peut encore passer debout. Son plus grand souhait? Prendre à nouveau son petit-enfant dans ses bras sans douleur.