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Affluence massive
Malgré une météo capricieuse, la Fête fédérale de musique a illuminé Bienne

Avec une affluence supérieure aux attentes, la Fête fédérale de musique a transformé Bienne en capitale musicale suisse. Malgré les intempéries, l'événement a offert quatre jours de spectacles mémorables.
Publié: 11:21 heures
Seul le concours de musique de parade de samedi soir a dû être annulé en raison de fortes pluies.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La 35e Fête fédérale de musique a transformé Bienne en capitale suisse de la musique pour instruments à vent pendant quatre jours. Dimanche, le comité d'organisation s'est dit impressionné par l'affluence massive du public.

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On attendait 100'000 visiteurs. «Nous n’avons pas de système de comptage, mais il y en avait sans doute nettement plus», a déclaré à Keystone-ATS le responsable de la communication, Theo Martin, au dernier jour de la fête.

Près de 25'000 musiciens

La météo capricieuse n’a manifestement pas entamé l’enthousiasme. Seul le concours de musique de parade de samedi soir a dû être annulé en raison de fortes pluies. Toutes les autres activités se sont déroulées comme prévu.

Au total, 24'071 musiciens issus de 532 associations ont participé à la première «Fête fédérale» depuis dix ans. La cérémonie de clôture sur l’Esplanade, dimanche soir, doit constituer le dernier temps fort.

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