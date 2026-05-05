Qui imagine que la Fête Fédérale de Musique ne s’adresse qu’aux aficionados typiques de musique à vent se trompe lourdement. Du 14 au 17 mai 2026, Bienne se transformera en «cité de la fête». Entrée gratuite à la clé.

Avec 100 000 visiteurs, plus de 500 sociétés de musique et 60 groupes, Bienne s’apprête à accueillir le plus grand festival de musique à vent du monde.

Avec 100 000 visiteurs, plus de 500 sociétés de musique et 60 groupes, Bienne s’apprête à accueillir le plus grand festival de musique à vent du monde.

Bienne attend plus de 100 000 visiteurs du 14 au 17 mai 2026 pour le plus grand festival de musique à vent du monde. La Fête Fédérale de Musique (FFM26) réunira quelque 25 000 musiciennes et musiciens dans les rues et sur les scènes de la ville. Avec un programme tout public, bien au-delà des seuls grands classiques de la musique à vent.

Une fête urbaine pour tout le monde et non seulement pour les sociétés de musique

Cuivres à la sauce balkanique, jazz ou un groove festif entraînant, la Main Stage de l’Esplanade accueillera de la musique live tous les jours, à partir de 16h45 et jusqu’à minuit. Des concerts qui débuteront même à 11h00 sur la Place Guisan. Plus de 60 formations de Bienne et de toute la Suisse créeront une atmosphère festive qui restera gravée dans les mémoires.

Nadja Günthör, présidente du CO, précise ce qui rendra la FFM26 différente des éditions précédentes: la musique à vent doit se montrer sous un jour empreint de fraîcheur, de dynamisme et de modernité, et prouver qu’elle va bien au-delà de l’idée que beaucoup s’en font.

«En tant que présidente du CO, j’ai à cœur de voir la FFM26 réunir les générations – jeunes et expérimentés –, mais aussi les curieux. Nous voulons susciter l’enthousiasme, être source d’inspiration et montrer à quel point notre musique à vent est vivante et en phase avec son temps.» Nadja Günthör, présidente du CO de la FFM26 Nadja Günthör, présidente du CO de la FFM26

La musique de parade offrira un spectacle des plus particuliers. Pendant quatre jours, des centaines de sociétés de musique présenteront le fruit de leur travail dans le centre-ville de Bienne.

Les highlights: à ne manquer sous aucun prétexte

Le programme général sera «tantôt feutré, tantôt perçant, tantôt familier, tantôt surprenant», promet Matt Stämpfli, responsable du programme. Difficile de lui donner tort à la vue de la liste des groupes:

Traktorkestar: Blaskapelle bernoise composée de 12 musiciens, mêlant l’énergie des cuivres des Balkans, le jazz et le groove disco. Un must pour ceux qui veulent faire la fête.

Blaskapelle bernoise composée de 12 musiciens, mêlant l’énergie des cuivres des Balkans, le jazz et le groove disco. Un must pour ceux qui veulent faire la fête. Kirchweih-Kapelle: l’orchestre de divertissement par excellence, connu pour déchaîner le public des cantines.

l’orchestre de divertissement par excellence, connu pour déchaîner le public des cantines. Swiss Armed Forces Big Band: des professionnels en uniforme: l’un des big bands les plus connus de Suisse, proposant un jazz de très haut vol.

des professionnels en uniforme: l’un des big bands les plus connus de Suisse, proposant un jazz de très haut vol. Mirakolo: une formation qui sort vraiment de l’ordinaire.

une formation qui sort vraiment de l’ordinaire. Swiss Powerbrass: cuivres à la puissance décuplée. Fort, dynamique, entraînant.

cuivres à la puissance décuplée. Fort, dynamique, entraînant. Die Gendarmen: un divertissement haut de gamme qui plaira autant aux jeunes qu’aux moins jeunes.

un divertissement haut de gamme qui plaira autant aux jeunes qu’aux moins jeunes. Dorfspatzen Oberägeri: la preuve que tradition et modernité ne sont pas forcément contradictoires.

Six lieux, une fête urbaine

Le festival occupera pas moins de six endroits dans le centre-ville de Bienne, de la grande scène principale à l’église de la ville.

Main Stage Esplanade: tous les jours de 16h45 à minuit

tous les jours de 16h45 à minuit Place Guisan: tous les jours de 11h00 à 23h00, divers ensembles et formations de relève

tous les jours de 11h00 à 23h00, divers ensembles et formations de relève Nebia: deux concerts exclusifs en salle (je/sa) avec billetterie (gratuite) dans la limite de la place disponible.

deux concerts exclusifs en salle (je/sa) avec billetterie (gratuite) dans la limite de la place disponible. Eglise de la ville: trois concerts à l’ambiance intimiste, avec deux duos et un trio

trois concerts à l’ambiance intimiste, avec deux duos et un trio Coupole: programme en collaboration avec la SSR et le Centre autonome jeunesse

programme en collaboration avec la SSR et le Centre autonome jeunesse Bibliothèque municipale: discussions, interviews et film muet avec musique live.

A cela s’ajouteront 13 salles de concert où les sociétés de musique présenteront devant jury les œuvres qu’elles auront travaillées.

Inscrivez-vous sans tarder comme bénévole!

Un festival de cette ampleur ne peut fonctionner que grâce à des centaines de bénévoles. La FFM26 cherche encore de l’aide dans les coulisses, aux points d’information, aux stands de restauration et pour beaucoup d’autres postes encore. Alors pourquoi ne pas vivre le plus grand festival de musique à vent du monde au cœur de l’action?

Que ce soit sous forme d’engagement unique ou pour plusieurs jours, toutes les informations et l’inscription – indiquez-y votre activité préférée – sont disponibles sur https://www.emf26.ch/fr/helfer. N’hésitez pas à être partie prenante de la FFM26, première Fête Fédérale de Musique depuis dix ans.

La jeune génération sous les feux de la rampe

La FFM26 propose volontairement une plateforme exclusivement réservée à la prochaine génération: la Youth Night du jeudi soir, au théâtre Nebia, sera l’un des moments forts du programme. Se produiront également des formations telles que Swing Kids (Thurgovie), Les Armourins (Suisse romande), Young (R)evolutions (Suisse orientale), Jazz’On (Bienne) et la société de tambours T-O-M (Argovie). Rafraîchissant, diversifié, surprenant.

Programme complet

MAIN STAGE ESPLANADE

Mercredi: cérémonie d’ouverture

cérémonie d’ouverture Jeudi: Streetbandits · Swiss Powerbrass · Brassig · Kirchweih-Kapelle

Streetbandits · Swiss Powerbrass · Brassig · Kirchweih-Kapelle Vendredi: Die Gendarmen · Swiss Armed Forces Big Band · Traktorkestar · Molotow Brass Orkestar

Die Gendarmen · Swiss Armed Forces Big Band · Traktorkestar · Molotow Brass Orkestar Samedi: Mirakolo · Sneaky Funk Squad · Matt Stämpfli Big Band · Professor Wouassa

Mirakolo · Sneaky Funk Squad · Matt Stämpfli Big Band · Professor Wouassa Dimanche: Swiss Army Ländler Chapel · Concert Band de la Police cantonale bernoise · Dorfspatzen Oberägeri · Big Band No Limits · ab 18:30: Cérémonie de clôture avec surprises

SCÈNE PLACE GUISAN

Du jeudi au dimanche (sélection): Naked Sheep Band · Blaskapelle Nord-Süd · Unglaublech · Swing Kids · Ensembles de l’école de musique de Bienne · Ankebock · Frienisberger Blasmusikanten · Unique Horns · showband.ch Stage Band · CHINZILLA · etc.

NEBIA (CONCERTS EN SALLE GRATUITS AVEC BILLETS, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK)

Mercredi: Orchestre symphonique à vents de la Fanfare d’armée suisse (concert d’ouverture)

Orchestre symphonique à vents de la Fanfare d’armée suisse (concert d’ouverture) Jeudi: Youth Night

Youth Night Samedi: Brass Band Fribourg

ÉGLISE DE LA VILLE (GRATUIT AVEC BILLET, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK)

Jeudi: Age-Freerk Bokma (orgue) et Adrien Oggier (trompette)

Age-Freerk Bokma (orgue) et Adrien Oggier (trompette) Vendredi: Nadia Bacchetta (orgue) et Reto Anneler (saxophone)

Nadia Bacchetta (orgue) et Reto Anneler (saxophone) Samedi: Concertino Rüedi3: Sally Jo Rüedi (orgue), Thomas Rüedi (euphonium), Tobias Rüedi (percussion)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Vendredi: film muet avec Simon Quinn – ensemble sans voix

film muet avec Simon Quinn – ensemble sans voix Samedi: discussions et interviews avec Katha P. Langstrumpf et la société CulturL

Fête Fédérale de Musique 2026 📅 14 au 17 mai 2026, Biel/Bienne 🎉 Entrée gratuite à toutes les manifestations, y compris les concerts 🎯 Concerts en salle: billetterie pour les réservations sur eventfrog.ch 📅 14 au 17 mai 2026, Biel/Bienne 🎉 Entrée gratuite à toutes les manifestations, y compris les concerts 🎯 Concerts en salle: billetterie pour les réservations sur eventfrog.ch Toutes les informations et programme complet

Cet article est une publicité.