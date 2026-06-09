Un motard a été grièvement blessé mardi matin dans une collision frontale sur le col du Mont-Crosin, annonce la police cantonale bernoise ce mardi 9 juin. Héliporté par la Rega, il se serait déporté sur la voie opposée pour une raison inconnue.

Un motocycliste percute une voiture de plein fouet au Mont-Crosin

Un motocycliste percute une voiture de plein fouet au Mont-Crosin

Luisa Gambaro Journaliste RP

Un motocycliste a percuté frontalement une voiture sur le col du Mont-Crosin (BE) ce mardi 9 juin peu avant 10h50, annonce la police cantonale bernoise dans un communiqué. Le motocycliste venait de Tramelan et se dirigeait vers St-Imer lorsqu'il s'est déporté sur la voie opposée, pour des raisons encore enconnues.

«Il est entré en collision contre le véhicule venant en face», explique la police cantonale. Le motocycliste a été gravement blessé. Il a été secour par des ambulanciers puis héliporté à l'hôpital par la Rega.

Les forces d'intervention ont bloqué la route pendant trois heures pour mener à bien l'opération. La voiture et la moto ont été remorquées et la police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour comprendre les circonstances de l'accident.