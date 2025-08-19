Le Bureau de prévention des accidents (BPA) met en garde contre les risques élevés d'accidents graves pour les jeunes motocyclistes inexpérimentés.

Les accidents graves de motos touchent davantage les jeunes

Les accidents graves de motos touchent davantage les jeunes

Chaque année, 1100 personnes sont grièvement blessées et 50 décèdent suite à un tel accident. Photo: keystone-sda.ch

Le Bureau de prévention des accidents (BPA) alerte mardi sur le fait que les jeunes et les personnes inexpérimentées sont plus susceptibles de subir un accident grave à moto. Chaque année, 1100 personnes sont grièvement blessées et 50 décèdent suite à un tel accident.

Le risque d'être victime d'un accident grave est nettement plus élevé avec ce mode de déplacement qu'avec les autres, indique le BPA dans un communiqué. Il souligne aussi que le nombre d'accidents graves, notamment chez les jeunes, a fortement augmenté depuis 2021. C'est depuis cette date que l'âge minimal pour conduire une moto de 125 cm3 a été abaissé à 16 ans, note le bureau.

Dans les six mois après le permis d'élève

Selon le BPa, le manque d'expérience, la surestimation des capacités et la témérité de la jeunesse influent grandement sur le risque d'accident. Plus de 60% des jeunes de 16 et 17 ans grièvement blessés ou tués l'ont été dans les six mois suivant l'obtention de leur permis d'élève conducteur. Ce chiffre baisse de près d'un quart (46%) chez les 18-24 ans.

Pour faire diminuer ce chiffre, le BPA recommande de commencer la formation dans une moto-école avant d'effectuer son premier trajet en solo. «La personne doit connaître les dangers, évaluer correctement ses capacités et apprendre à rouler en toute sécurité», déclare Christoph Jöhr, responsable Comportements routiers au BPA.