Une collision entre une voiture et une moto a fait un blessé grave samedi soir à Diessenhofen (TG). Un adolescent de 17 ans a été héliporté par la Rega après avoir percuté un automobiliste de 30 ans. La route est restée bloquée durant quatre heures.

Un motard de 17 ans est grièvement blessé en Thurgovie

Un motard de 17 ans est grièvement blessé en Thurgovie

Un motard de 17 ans a été grièvement blessé samedi soir lors d'une collision à Diessenhofen (TG). Il a dû être transporté par hélicoptère de la Rega vers un hôpital, a indiqué dimanche la police cantonale de Thurgovie.

L'accident s'est produit vers 22h00. Le motard roulait en direction de Diessenhofen lorsqu'il a dépassé une voiture qui tournait devant lui. Selon les informations de la police, le jeune homme de 17 ans est alors entré en collision avec la voiture avec au volant un conducteur, âgé de 30 ans, qui n'a pas été blessé lors de la collision.

Les dégâts matériels s'élèvent à plusieurs milliers de francs. Les pompiers de Diessenhofen ont fermé le tronçon de route concerné pendant environ quatre heures.