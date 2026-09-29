En cas d'urgence, il arrive qu'une Porsche attende Magdalena Martullo-Blocher, la directrice d'Ems, devant le Palais fédéral. A un endroit où personne d'autre ne se gare d'habitude. Comment est-ce possible?

Lucien Fluri

Il faut le dire: cette voiture attire l'attention. Un agent de sécurité sort du Palais fédéral et interpelle le chauffeur. Des touristes asiatiques regardent la voiture de sport gris argenté, garée bien en vue devant le Palais fédéral. Un conseiller national bernois du Centre jette un regard curieux sur la voiture en sortant du Parlement, avant d'enjamber son vélo électrique.

Cette Porsche 911 est garée à une place de choix, bien en vue entre les bacs à fleurs et l’un des bâtiments les plus emblématiques de Suisse. Hormis les forces de sécurité, personne n’est autorisé à y stationner plus d’une demi-heure. Il est donc rare de voir, aux abords du Palais fédéral, une voiture diplomatique noire avec un chauffeur à son bord.

Pressée de partir

Cette voiture de luxe attend la conseillère nationale UDC Magdalena Martullo-Blocher. La session s’est officiellement achevée à midi, ce jeudi 24 septembre. Pour les élus, il serait alors temps de quitter Berne pour le week-end ou de retourner à leur activité professionnelle. Mais les séances parlementaires les retiennent dans la capitale jusqu’au soir.

Très occupée, la patronne d’Ems-Chemie semble, elle, particulièrement pressée de partir. Son chauffeur l’attend pendant plus d’une demi-heure avant de la voir débarquer. Magdalena Martullo-Blocher accourt avec ses bagages, les confie au chauffeur, puis monte à bord. Comme l’a constaté Blick, la voiture démarre aussitôt, tandis que la conseillère nationale prend place sur le siège passager.

Un bref arrêt serait pourtant autorisé

Autrefois, la Place fédérale, située à côté du Palais fédéral, était l’un des parkings publics les plus centraux de Suisse. Mais au début des années 2000, la zone a été transformée en place publique. Aujourd’hui, le stationnement y est interdit.

La voiture de sport de luxe n’était toutefois pas en infraction. «Les véhicules transportant des invités officiels ou des personnes dont le lieu de travail se trouve dans le bâtiment du Parlement sont autorisés à s’arrêter brièvement devant celui-ci», précisent les Services du Parlement, interrogés par Blick. Reste à savoir ce que recouvre exactement la notion de «brièvement», dont la définition reste floue. Une chose est sûre: la plupart des parlementaires ne disposent pas d'une Porsche avec chauffeur pour venir les chercher. Ceux qui repartent en voiture disposent toutefois de 27 places de stationnement fédérales dans le parking du Casino, situé à proximité.

La directrice d’EMS-Chemie a déjà été aperçue à plusieurs reprises en train de se faire conduire à des événements à bord d’une Porsche gris argenté. Selon des informations obtenues par Blick, l'élue s’est également rendue en hélicoptère à certains événements du groupe parlementaire UDC.

Contactée par Blick, Magdalena Martullo-Blocher n’a pas répondu aux questions concernant son goût pour les voitures de luxe, ni confirmé si cette sportive biplace constituait effectivement sa voiture de fonction. Et si tel était le cas, pourquoi son choix s’était-il précisément porté sur un modèle aussi inhabituel.

Son porte-parole apporte toutefois une précision: «La Porsche venue chercher Magdalena Martullo n’était pas garée devant le Palais fédéral. Elle attendait simplement sur le côté du bâtiment jusqu’à son arrivée avec ses bagages, à la fin de la session.»