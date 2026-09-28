ATS Agence télégraphique suisse
La Suisse doit aller de l'avant dans ses relations bilatérales avec l'UE. Le Conseil des Etats est entré en matière lundi par 29 voix contre 15 sur le paquet d'accords avec Bruxelles. L'UDC est fondamentalement opposée, ainsi que quelques centristes et PLR alémaniques.
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