Le Conseil des Etats a approuvé lundi l'examen des accords entre la Suisse l'UE par 29 voix contre 15. L'opposition de l'UDC n'aura pas suffi à faire capoter le vote.

Les Bilatérales III franchissent un premier palier au Conseil des Etats!

Les Bilatérales III franchissent un premier palier au Conseil des Etats!

Les Sénateurs entrent en matière

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse doit aller de l'avant dans ses relations bilatérales avec l'UE. Le Conseil des Etats est entré en matière lundi par 29 voix contre 15 sur le paquet d'accords avec Bruxelles. L'UDC est fondamentalement opposée, ainsi que quelques centristes et PLR alémaniques.

Développement suit