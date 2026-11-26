Elisabeth Baume-Schneider présentera la réforme de l’AVS 2030 au plus tôt au premier trimestre 2027. Un rejet de la hausse de la TVA destinée à financer la 13e rente pourrait repousser le projet jusqu’à l’été.

En bref Le message sur la réforme de l’AVS 2030 ne sera présenté que l’année prochaine

Le résultat du vote sur la TVA influence le calendrier de ce nouveau projet

En cas de rejet, une contribution fédérale plus élevée à l’AVS sera à l’ordre du jour

Ruedi Studer

Le calendrier de la réforme de l’AVS 2030 est chamboulé. Le Parlement avait pourtant fixé un délai clair: la ministre de la Santé, Elisabeth Baume-Schneider, devait présenter son projet avant la fin de l’année. Mais le vote sur le financement de la 13e rente AVS rebat les cartes. Selon les informations de Blick, la conseillère fédérale ne présentera pas la réforme avant le premier trimestre 2027. Si la hausse de la TVA est rejetée, il pourrait même être repoussé jusqu’à l’été.

Un refus dans les urnes le 29 novembre changerait profondément la donne. Il faudrait d’abord prendre le temps d’analyser le résultat du scrutin, puis en tirer les conséquences pour la réforme. Une chose est sûre: de simples ajustements ne suffiraient pas. C’est une refonte massive qui s’imposerait.

Les chiffres de l’AVS dans le rouge

Sans financement supplémentaire, les comptes de l’AVS vireraient rapidement au rouge. Dès 2027, l’assurance sociale afficherait déjà un déficit dans son résultat d’exploitation. Celui-ci pourrait même atteindre 4 milliards de francs par an. «La spirale négative s’accélère assez rapidement», prévient-on au sein de l’administration fédérale. «Il faut de l’argent, mais on n’a pas le temps.»

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Au Département fédéral de l’intérieur, les réflexions ont déjà commencé pour trouver de nouvelles sources de financement. Une piste consisterait à prendre l’UDC et le PLR au mot: réduire les dépenses de la Confédération pour réaffecter les économies réalisées à l’assurance sociale. La contribution fédérale à l’AVS pourrait ainsi être revue à la hausse.

Actuellement, la Confédération finance 20,2% des dépenses annuelles de l’AVS, soit quelque 12 milliards de francs. Pour couvrir le coût de la 13e rente, cette part devrait grimper à 25%, voire davantage.

Une patate chaude pour Karin Keller-Sutter?

Elisabeth Baume-Schneider pourrait être tentée de passer la patate chaude à sa collègue Karin Keller-Sutter, ministre des Finances. L’idée serait de confier à cette experte des économies la tâche de dégager quelques milliards dans le budget fédéral pour les réinjecter dans l’AVS. Une opération qui semble toutefois peu irréaliste, comme l’a souligné Karin Keller-Sutter durant la campagne de votation.

C'est pourquoi le Département fédéral de l’intérieur étudie d’autres pistes de financement. Une hausse des cotisations salariales n'est pas exclue: elle permettrait de trouver rapidement une solution durable. Les bénéfices florissants de la Banque nationale suisse (BNS) pourraient aussi être mis à contribution.

Pour l’heure, Elisabeth Baume-Schneider entend maintenir l’âge de la retraite intact. Mais elle pourrait avoir du mal à imposer ce combat. Si la hausse de la TVA est rejetée, ses collègues du camp bourgeois au Conseil fédéral pourraient malgré tout vouloir intégrer un relèvement de l’âge de la retraite à la réforme. Un départ à la retraite à 66 ans permettrait ainsi d’alléger l’AVS de 3 milliards de francs par an.

«L’âge de la retraite est un levier essentiel»

Andri Silberschmidt, conseiller national PLR, accueille favorablement ce report. «Il ne faut surtout pas prendre de décisions à la hâte, mais avoir une vision globale de l’avenir de la prévoyance vieillesse», déclare le Zurichois. Selon lui, le Conseil fédéral devrait se réunir en conclave pour définir comment financer l’État social à l’avenir.

Pour Andri Silberschmidt, la réforme de l’AVS 2030 doit être ambitieuse. «Il faut trouver des solutions qui ne pèsent pas davantage sur le budget des citoyennes et des citoyens», estime-t-il. Le conseiller national exclut toute hausse de la TVA ou des cotisations salariales. A ses yeux, il est temps de s’attaquer rapidement aux mesures structurelles.

Le libéral-radical plaide pour explorer de nouvelles pistes. «L’âge de la retraite est un levier essentiel», souligne-t-il. Il propose de réduire l’âge de départ pour les personnes aux revenus modestes et celles qui exercent des métiers physiquement éprouvants, en contrepartie de quelques mois de travail supplémentaires pour d’autres. Il déplore toutefois que la gauche ne soit pas disposée à discuter de cette approche.

Un vaste paquet de mesures

En cas de rejet de la hausse de la TVA, trouver de nouvelles sources de financement pour l’AVS 2030 deviendrait encore plus urgent, estime Erich Ettlin, conseiller aux Etats du Centre. «Il faudrait probablement se tourner vers les cotisations salariales, même si la tâche s’annonce difficile», déclare l’élu obwaldien.

Selon lui, il sera également difficile de faire l’impasse sur des mesures structurelles, comme un relèvement de l’âge de la retraite. «Il faudra peut-être combiner plusieurs mesures. Mais nous devons nous atteler rapidement à cette réforme, même si elle promet d'être complexe.»

La réforme pourrait ainsi se transformer en vaste paquet, mêlant des mesures difficiles tant du côté des recettes que des dépenses. Mais trouver un compromis prendra du temps. Les commissions parlementaires devraient demander de nombreuses clarifications avant que le Parlement puisse se prononcer.

Andri Silberschmidt partage ce constat. «C’est probablement le nouveau Parlement qui prendra la décision définitive», estime le conseiller national PLR, en référence aux élections fédérales d’octobre 2027.