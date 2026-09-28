En ce lundi 28 septembre, Journée internationale du droit à l'avortement, le Jet d'eau de Genève se teintera d'une couleur verte, afin de manifester son soutien. Pour la seconde année consécutive, la Cité de Calvin lance le mouvement et inspire d'autres villes européennes.

Le Jet d'eau s'illumine en vert pour la Journée du droit à l'avortement

Le Jet d'eau s'illumine en vert pour la Journée du droit à l'avortement

Ellen De Meester Journaliste Blick

Le Jet d'eau de Genève, l'Hôtel de Ville de Bruxelles, la mairie de Barcelone, la place de la Bastille de Paris, les fontaines de Zagreb ou encore la tour UFO de Bratislava... Ce soir, à l'occasion de la Journée internationale du droit à l'avortement, plusieurs sites emblématiques européens s'illumineront en vert, afin de montrer leur soutien à cette cause. Pour la deuxième année consécutive, la Suisse est la pionnière de ce mouvement, qui a inspiré neuf autres villes. En 2025, à la même date, les drapeaux du pont du Mont-Blanc étaient également parés de vert.

«Nous sommes fiers de Genève, notamment parce qu'elle a lancé ce mouvement dont de nombreux pays se sont inspirés, se réjouit Leah Hoctor, vice-présidente Europe du Center for reproductive rights (CRR). Elle a beau être petite, cette ville a parfois une influence bien supérieure à ce que sa taille pourrait laisser penser. Il n’est donc pas étonnant que Genève soit à l’avant-garde sur cette question, même si certains éléments du droit suisse constituent encore des obstacles aux droits reproductifs et méritent d'être réformés.»

L'IVG sera remboursée par l'assurance dès le 1er janvier

Pour rappel, bien que le cadre légal suisse maintient une certaine criminalisation de l'interruption volontaire de grossesse (IVG), qui figure encore dans le Code pénal et n'est légal que sous certaines conditions bien précises, des avancées sont attendues pour l'année 2027: en effet, dès le 1er janvier prochain, tous les soins liés à l'avortement seront complètement pris en charge par l'assurance de base, sans franchise, ni quote-part.

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Mais n'est-il pas contradictoire que la Suisse, figurant parmi les élèves «moyens» en termes de droits reproductifs, ouvre la marche de cette série d'illuminations engagées? Non, répond Leah Hoctor: «Chaque ville qui s’illumine à la suite de l’initiative de Genève montre qu’il reste beaucoup à faire, note-t-elle. Aucune de ces villes n’est parfaite en ce qui concerne son cadre juridique, et c’est justement ce qui est puissant: ces villes se réunissent dans un moment de solidarité et d’espoir.»

Pour notre intervenante, c'est justement parce qu'il reste des progrès à accomplir qu'il est important de reconnaître l'existence du droit à l'avortement: «Nous rendons hommage à ce droit et lui témoignons notre respect. Je ne pense pas que la voie à suivre consiste à attendre que tout soit parfait pour illuminer des bâtiments symboliques.» À noter que, d'après le dernier rapport du CRR, l'Europe a connu des «progrès continus sur le plan juridique, en matière d'avortement.»