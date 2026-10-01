Voici comment contourner la hausse des primes de santé

Changer de caisse ou ajuster sa franchise: face à une hausse moyenne de 5% des primes en 2027 annoncée par Elisabeth Baume-Schneider, les assurés peuvent réduire leurs coûts jusqu’à 1500 francs chaque année.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Les primes d'assurance maladie augmenteront de 5% en moyenne à l'échelle nationale en 2027, a annoncé mardi Elisabeth Baume-Schneider. Les Suisses peuvent néanmoins réduire leurs coûts grâce à des changements de prestataires ou des ajustements de contrat.

Un assuré peut économiser jusqu'à 1500 francs par an en adaptant sa franchise et jusqu'à 2% grâce à un paiement anticipé. Changer de caisse peut aussi réduire les primes de 563 francs en moyenne la première année.

Une analyse de Comparis révèle qu’un assuré de Bâle-Ville aurait pu économiser 38'000 francs en dix ans en changeant de caisse en 2016. Les résiliations doivent être envoyées au plus tard le 30 novembre pour un changement effectif au 1er janvier.

Sven Schumann

Les primes d'assurance maladie vont encore fortement augmenter l'année prochaine. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider (PS) a annoncé mardi une hausse moyenne des primes de 5% en Suisse. Après un automne déjà coûteux pour les consommateurs, cette hausse des primes pèse particulièrement lourd sur leur budget. Toutefois, les assurés ne sont pas totalement à la merci de cette hausse, car beaucoup d’entre eux disposent encore d’une marge de manœuvre leur permettant de réaliser des économies substantielles. Voici les leviers que vous pouvez actionner pour y parvenir.

Où trouver le potentiel d’économies

Tout d'abord, vérifiez s’il est judicieux de changer de prestataire. En effet, il existe des différences de prix considérables entre les caisses d'assurance, même si elles sont toutes tenues de fournir les mêmes prestations dans le cadre de l’assurance de base. Même si vous souhaitez conserver votre assurance maladie actuelle, vous pouvez réaliser d'intéressantes économies, dans certaines circonstances. Par exemple, en acceptant un choix restreint de médecins, vous pouvez économiser de l’argent chaque mois. Selon votre âge et lieu de résidence, votre prime mensuelle peut ainsi coûter environ 100 francs de moins.

Le choix de votre franchise peut aussi vous offrir une marge importante d’économies, pensez à faire des calculs précis. En principe, il est recommandé de choisir soit la franchise la plus élevée, soit la plus basse. Selon les cas, cela vous permet de réduire encore vos frais de santé de 1000 à 1500 francs par an.

Dernière astuce: certaines caisses d’assurance maladie autorisent un paiement anticipé annuel ou semestriel, également appelé «escompte», qui vous permet d’économiser jusqu’à 2%, selon la caisse d'assurance.

Combien vous pourriez économiser

Le potentiel d'économies maximal est immense. A titre d'exemple et dans un cas extrême, les assurés du canton de Bâle-Ville auraient pu économiser 38'000 francs au cours des dix dernières années s'ils étaient passés, en 2016, de la caisse la plus chère à la moins chère, révèle une analyse de Comparis. Mais même dans des cas moins spectaculaires, les économies peuvent s’avérer substantielles.

Mises bout à bout, même de petites économies finissent par représenter des montants considérables sur une longue période, alors n'hésitez pas à comparer les prix chaque année. Une nouvelle étude d’Axa montre que les assurés économisent en moyenne 563 francs par an lors de leur premier changement de caisse. Mais même après ce changement, restez à l’affût des offres les plus avantageuses. En effet, les changements ultérieurs au cours des années suivantes sont aussi rentables: ils permettent ainsi d’économiser en moyenne 383 francs par an. Les 26-30 ans ont particulièrement profité de cette pratique.

Les délais à respecter

L’assurance de base prend effet le 1er janvier et est valable pour une année civile. Elle peut ensuite être changée, mais pour cela, il faut respecter les délais suivants: votre lettre de résiliation écrite doit parvenir à votre caisse d’assurance maladie au plus tard le 30 novembre. Pour éviter tout problème, envoyez votre résiliation par courrier recommandé, à poster au plus tard le 15 novembre. Vous trouverez des modèles de lettres de résiliation pour votre ancienne assurance sur Internet, notamment sur les portails de comparaison et les sites de défense des consommateurs.

Quoiqu'il arrive, la conclusion du contrat avec votre nouvelle caisse d’assurance maladie doit avoir lieu avant la fin du mois de décembre. Votre nouvelle caisse en informera alors l’ancienne afin de garantir une couverture d’assurance sans interruption. Ce n’est qu’à ce moment-là que votre changement sera juridiquement effectif. Là encore, pensez à envoyer le contrat suffisamment à l’avance pour éviter toute réception tardive.

Pour plus d'informations

Il existe sur Internet divers portails sur lesquels vous pouvez comparer les différentes offres des caisses d’assurance maladie. Mais attention: tous les prestataires ne sont pas indépendants et ne traitent pas toujours vos données personnelles avec le plus grand soin. Priminfo.ch, le calculateur de primes officiel de la Confédération, est par exemple un site indépendant et non commercial. Par ailleurs, la Fondation pour la protection des consommateurs propose un calculateur de primes et de franchises sur son site web. Vous trouverez également votre bonheur sur les portails swupp.ch ou financescout24.ch.