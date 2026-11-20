En Suisse, les primes d’assurance-maladie augmentent de 3,3% en 2026. Selon l’OFS, cette hausse réduit de 0,2 point la progression du revenu disponible moyen des ménages.

La hausse des primes maladie grignote le revenu disponible des Suisses

La hausse des primes maladie grignote le revenu disponible des Suisses

La hausse des primes d'assurance-maladie a atteint 3,3% pour 2026 en Suisse. Cette progression réduit la hausse du revenu disponible moyen des ménages de 0,2 point de pourcentage, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS).

L'indice des primes d'assurance-maladie (IPAM) s'établit à 230,3 points pour 2026 sur une base 100 en 1999, écrit l'OFS vendredi. Cette augmentation moyenne de 3,3% pèse directement sur le budget des assurés. En tenant compte des réductions de primes, le montant mensuel moyen déboursé par personne progresse de 9 francs pour atteindre 403 francs, contre 394 francs en 2025.

Sans cette charge supplémentaire, la progression du revenu disponible moyen atteindrait 1,5% entre 2025 et 2026, au lieu des 1,3% estimés. Le montant effectif par personne s'élève à 4726 francs par mois, alors qu'il aurait atteint 4734 francs avec des primes stables. Les calculs de l'office se fondent sur les prévisions conjoncturelles du KOF de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.

Hausse de la couverture de base

La hausse globale découle entièrement de la couverture obligatoire de base, dont les primes augmentent de 4,3% pour atteindre 282,0 points. Cette estimation provisoire prend en considération l'ensemble des assurés, tous âges, franchises et modèles confondus.

À l'inverse, les primes de l'assurance complémentaire demeurent stables à 127,4 points. Les tarifs des séjours hospitaliers en division commune reculent de 1,2% et ceux en division privée de 0,5%, tandis que la division semi-privée subit une majoration de 0,6%.