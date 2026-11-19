Le PS propose de réduire les primes d'assurance maladie en taxant les hauts revenus. L'initiative, présentée jeudi, pourrait alléger les charges de plus de 90% des Suisses, selon Samuel Bendahan.

Le PS veut taxer les riches pour faire «massivement» baisser les primes

Le PS veut taxer les riches pour faire «massivement» baisser les primes

ATS Agence télégraphique suisse

Le parti socialiste veut réduire le montant des primes, en constante hausse. Il a présenté jeudi une nouvelle initiative pour diminuer les primes des assurés grâce à un impôt sur les plus hauts revenus. Plus de 90% de la population devrait en bénéficier.

«C'est simple: chaque adulte, deux primes de moins par année. Chaque enfant, six primes de moins», a déclaré le conseiller national Samuel Bendahan (PS/VD) devant la presse. Cette logique va baisser «massivement» les charges des Suisses, a-t-il ajouté.

Le système sera financé par un supplément d'impôt sur les revenus les plus hauts. La grande majorité des assurés, y compris la classe moyenne supérieure, en profitera, selon les initiants. Certaines familles pourraient disposer d'une enveloppe supplémentaire de 3000 francs par année par exemple.