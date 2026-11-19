En Suisse, les dépenses de santé augmenteront de 17,3 milliards CHF d'ici 2028, atteignant 114,5 milliards. Le KOF pointe les soins ambulatoires et le vieillissement comme principaux facteurs de cette hausse.

Les coûts de la santé en Suisse vont dépasser les 114 milliards

Les coûts de la santé en Suisse vont dépasser les 114 milliards

En bref Les coûts de la santé en Suisse atteindront 114,5 milliards de francs d'ici 2028, avec une croissance annuelle moyenne de 4,2%, selon l'Institut KOF de l'EPFZ

Les soins ambulatoires et de longue durée, accentués par le vieillissement de la population et des innovations médicales, sont les principaux moteurs de cette hausse

En 2028, les dépenses des cantons augmenteront de 12,2%, tandis que celles de l'assurance maladie obligatoire ne progresseront que de 0,7%

ATS Agence télégraphique suisse

Les coûts de la santé en Suisse atteindront 114,5 milliards de francs d'ici 2028. Cette croissance annuelle moyenne de 4,2% s'explique principalement par l'augmentation des traitements ambulatoires et par les besoins croissants en matière de soins, a annoncé jeudi l'Institut KOF de l'EPFZ.

Sur quatre ans, la hausse s'élèvera ainsi à 17,3 milliards de francs. Après une progression de 4,6% en 2025, la croissance devrait ralentir pour s'établir à 3,9% d'ici 2028, mais elle restera toutefois à un niveau élevé sur l'ensemble de la période, précise le rapport.

Selon les prévisions du Centre de recherches conjoncturelles (KOF), les traitements curatifs ambulatoires ainsi que les soins de longue durée constituent les principaux facteurs à l’origine de cette hausse des coûts. Les innovations médicales et techniques, ainsi que l’évolution des tarifs, entraînent un transfert croissant des traitements vers le secteur ambulatoire. Parallèlement, le vieillissement de la population et la complexité accrue des situations de soins entraînent une augmentation des besoins.

Les soins à domicile dispensés par les services Spitex connaissent une croissance particulièrement forte. La rémunération des proches aidants joue ici un rôle croissant alors que les séjours hospitaliers enregistrent une croissance plus lente et perdent de leur importance, a souligné le KOF.

Transfert vers les cantons

Le système tarifaire Tardoc, en vigueur depuis 2026, apporte des incertitudes supplémentaires. Selon le KOF, les premières données indiquent que la neutralité des coûts visée pour les prestations médicales ambulatoires n’a pas été pleinement atteinte. Les hôpitaux ayant soumis leurs factures avec retard, les chiffres définitifs ne sont pas encore connus. Si les coûts dépassent les limites convenues, des corrections tarifaires entreront en vigueur en 2028, réduisant ainsi les rémunérations versées aux cabinets médicaux et aux hôpitaux.

Du côté du financement, l’introduction du financement uniforme des traitements ambulatoires et stationnaires (Efas) en 2028 entraînera des changements notables. Selon le KOF, les dépenses des cantons augmenteront de 12,2% au cours de la dernière année de prévision, tandis que les coûts de l’assurance maladie obligatoire ne progresseront que de 0,7%. Ce transfert atténuera certes la hausse des primes d’assurance maladie, mais ne réduira pas pour autant les dépenses totales de santé, selon le rapport.