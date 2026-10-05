DE
FR

Les classes basses et moyennes casquent
L'Asloca alerte: les prix des loyers ont triplé en Suisse en 20 ans

Les loyers en Suisse ont bondi de 32% en 20 ans, selon l'Asloca. Malgré des taux hypothécaires historiquement bas, les coûts locatifs continuent d'augmenter.
Publié: il y a 37 minutes
Les prix des loyers explosent en Suisse. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les loyers en Suisse ont augmenté de quelque 32% en 20 ans, selon l'Association des locataires (Asloca). A l'occasion de la Journée internationale des locataires, lundi, l'organisation attire l'attention sur la charge financière croissante qui pèse sur les locataires en Suisse. Elle réclame des mesures.

Dans aucun autre pays européen, la proportion de personnes vivant en location n'est aussi élevée qu'en Suisse. Selon l'Asloca, deux tiers des ménages sont locataires de leur logement.

A lire aussi
Et si je n'arrive plus à payer mes primes?
Subsides non dûs ou insuffisants
Que faire si on n'arrive plus à payer sa prime maladie?
teurewohnung.jpg
Coincé entre route et train
Un loyer fou de 17'900 francs par mois pour ce penthouse à Zurich

Selon l'association, l'indice des loyers a augmenté de 32,1% entre 2005 et 2025. Au cours de la même période, les taux hypothécaires ont atteint un plus bas historique. Le taux de référence s’élève aujourd’hui à 1,25%. Les loyers étant légalement indexés sur ce taux, beaucoup d’entre eux auraient dû baisser. Or, dans les faits, ils ont continué à augmenter, déplore l'association.

Ce sont surtout les ménages à faibles et moyens revenus qui ressentent cette lourde charge, poursuit-elle. Les personnes dont le revenu brut ne dépasse pas 4000 francs y consacrent 37,8% de leurs revenus. Selon les données de l’OCDE dans huit pays, dont la Suisse, un ménage locataire à faibles revenus sur deux consacre plus de 40% de son revenu disponible au loyer. Parallèlement, les logements abordables se font de plus en plus rares.

Entreprises propriétaires

La structure de la propriété des logements locatifs a par ailleurs évolué. Alors qu’en 2000, 57,3% des logements locatifs appartenaient encore à des particuliers, ce chiffre n’était plus que de 43,2% en 2024. Au cours de la même période, la part des sociétés d’investissement propriétaires est passée de 28,7% à 44,4%. Celles-ci ont réalisé des rendements élevés grâce à l’immobilier, analyse l'Asloca.

L'Association de défense des locataires exige donc un changement de cap de la part des responsables politiques. Il faut en outre appliquer le principe du «loyer basé sur les coûts», selon elle.

Il faudrait en outre renforcer la Lex Koller afin de freiner l'afflux de capital financier sur le marché du logement. Enfin, l'association souhaite davantage de «logements d’utilité publique».

L'Asloca critique également le contre-projet indirect prévu par le Conseil fédéral à l’initiative sur les loyers abusifs qu'elle a déposée. Le contre-projet entrainerait une «hausse encore plus forte des loyers», estime l'association de défense des locataires.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus