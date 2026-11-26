Quelques requérants d'asile ont été transférés de Suisse en Italie ces dernières semaines, selon le Conseil fédéral. Berne attend toujours que Rome reprenne systématiquement les transferts selon l'accord de Dublin.

Reprise timide des renvois de requérants d'asile de la Suisse vers l'Italie

Reprise timide des renvois de requérants d'asile de la Suisse vers l'Italie

ATS Agence télégraphique suisse

Le différend entre la Suisse et l'Italie concernant la suspension des transferts de requérants d'asile en vertu de l'accord de Dublin semble s'être un peu apaisé. «Quelques personnes» ont pu être transférées ces dernières semaines, a indiqué jeudi le Conseil fédéral en réponse à deux interpellations parlementaires.

La Suisse continue toutefois d'attendre de l'Italie qu'elle accepte à nouveau systématiquement les transferts Dublin, selon le gouvernement. Et de préciser que, depuis fin octobre, il n'existe qu'un engagement écrit au niveau technique, selon lequel Rome entend examiner des cas individuels.

La Confédération avait déjà annoncé mi-août la reprise des retours à partir de la fin de ce même mois. Les transferts n'avaient cependant pas repris dans un premier temps. Le 18 septembre, le conseiller fédéral Beat Jans avait indiqué que, malgré son engagement, l'Italie n'avait encore pris en charge aucun cas à ce moment-là.

Evoquant une situation «toujours très difficile», il avait relevé que l'Italie enfreint les règles communes de l'UE. La Commission européenne avait aussi rappelé à Rome ses obligations. Mais aucune procédure d'infraction n'a été engagée à ce jour. La Suisse est également intervenue auprès de Bruxelles, selon le Conseil fédéral. Celui-ci a encore souligné que, malgré les difficultés avec Rome, Berne tirait largement profit du système de Dublin.

Accord de réadmission

L'accord bilatéral de réadmission avec l'Italie continue par ailleurs de fonctionner. Entre janvier 2023 et octobre 2026, la Suisse a renvoyé en Italie près de 8800 personnes qui avaient été interceptées dans la zone frontalière et ne souhaitaient pas déposer de demande d'asile en Suisse.

Entre le 22 décembre 2022, date de la suspension des transferts, et début octobre 2026, le délai de transfert a expiré dans environ 4000 cas. Cela signifie que les demandes d'asile ont été examinées en Suisse, bien que l'Italie ait reconnu sa compétence.

Le gouvernement a jugé impossible d'évaluer les coûts engendrés, car de nombreuses personnes ont poursuivi leur voyage ailleurs ou ont été renvoyées dans leur pays d'origine.