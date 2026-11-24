La CEDH a validé mardi le refoulement de migrants venant de pays usant de la migration comme arme politique. Les États doivent toutefois protéger les personnes vulnérables ou en danger immédiat.

Décision historique de la CEDH sur les refoulements de migrants

Décision historique de la CEDH sur les refoulements de migrants

ATS Agence télégraphique suisse

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a jugé mardi que les États peuvent refouler des migrants à leurs frontières lorsqu'ils arrivent d'un État «instrumentalisant» la migration et qu'ils ne sont pas particulièrement vulnérables. L'institution basée à Strasbourg introduit cette nouvelle distinction dans trois jugements sur la crise migratoire de 2021, pendant laquelle des milliers de migrants avaient afflué depuis le Bélarus aux frontières de ses voisins membres de l'Union européenne (Pologne, Lettonie, Lituanie).

Elle estime que Minsk a orchestré cet afflux «dans le but de déstabiliser» ses voisins et l'UE, «en guise de représailles contre les sanctions» prises contre le régime d'Alexandre Loukachenko après la répression en 2020 d'un mouvement d'opposition. Dans ce cas, la CEDH était saisie par des groupes de migrants afghans, kurdes irakiens et cubains, qui accusaient les États les ayant refoulés d'avoir porté atteinte à leurs droits fondamentaux en les renvoyant au Bélarus sans leur permettre de déposer une demande d'asile.

Dans ses décisions, définitives, la Cour estime que dans un contexte «d'instrumentalisation de la migration», les refoulements sont permis, sauf dans les cas où les vulnérabilités personnelles sont «manifestes (par exemple, à cause de leur âge, de leur état de santé ou d'un handicap)». Ou encore dans les cas où les migrants peuvent prouver que les renvoyer d'où ils viennent met leur vie en danger de manière «réelle et immédiate», ou les expose à des mauvais traitements. La Lettonie est ainsi condamnée pour avoir renvoyé des familles avec de jeunes enfants, et la Pologne l'est pour avoir refoulé un homme que la CEDH lui avait expressément demandé de ne pas renvoyer au Bélarus.

Bataille politique

Mais la Cour déboute les migrants qui n'ont pas pu prouver qu'ils étaient particulièrement vulnérables, quand bien même ils n'ont pas pu déposer une demande d'asile. Ce jugement «fait figure de vrai choc pour moi, parce qu'il semble nier le fait que l'article 3 (de la Convention européenne des droits de l'homme, interdisant la torture et les traitements dégradants, NDLR) devrait être universel et absolu», a réagi auprès de l'AFP Daria Sartori, avocate de quatre Cubains déboutés dans leur procédure contre la Lituanie.

«Ça va avoir des conséquences sur toutes les affaires futures et même sur la politique migratoire à l'échelle européenne», a-t-elle regretté. Cette inflexion dans la jurisprudence de la cour de Strasbourg intervient quelques mois après une bataille politique parmi les 46 États soumis à la Convention européenne des droits de l'homme.

Une majorité d'entre eux, dont le Royaume-Uni, l'Italie ou les pays nordiques, avaient poussé pour que la Cour interprète la Convention européenne des droits de l'homme d'une façon moins favorable aux droits individuels des immigrés, afin de faciliter les expulsions. La polémique avait débouché sur une déclaration politique a minima demandant à la Cour d'accorder «une grande importance à l'appréciation des autorités nationales».

Entre-temps, une nouvelle crise migratoire a éclaté aux frontières de l'Europe, avec l'entrée massive, en juillet, de dizaines de milliers de migrants à Ceuta, enclave espagnole frontalière du Maroc, la majorité étant repartis dans les heures suivant leur arrivée. Cette crise a eu un fort retentissement politique dans toute l'Europe, la droite et l'extrême droite s'en prenant à la politique de régularisations du gouvernement de gauche espagnol et accusant Rabat d'instrumentaliser la migration.