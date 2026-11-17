Seize villes suisses, dont Genève, appellent le Conseil des Etats à rejeter une motion de l'UDC supprimant le traitement spécial pour les Afghanes en quête d'asile. Elles demandent des mesures renforcées pour protéger ces femmes et filles.

Seize villes suisses montent au créneau pour protéger les Afghanes

Seize villes suisses montent au créneau pour protéger les Afghanes

ATS Agence télégraphique suisse

A l'initiative de la Ville de Genève, des villes de toute la Suisse lancent un appel pour la protection des Afghanes. Elles demandent au Conseil des Etats de refuser une motion qui abolit le traitement spécial accordé aux femmes et aux filles afghanes dans le domaine de l'asile.

La motion de l'UDC vise à annuler la pratique du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour les demandes d'asile des femmes et des filles afghanes, en vigueur depuis 2023. Elle a été adoptée le 17 septembre par le Conseil national, ont rappelé mardi les 16 villes signataires de l'appel. Le Conseil des Etats a, pour sa part, renvoyé ce texte à sa commission des institutions politiques pour un examen approfondi.

Droits des femmes menacés

Depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021, les femmes et filles afghanes voient leurs droits peu à peu réduits dans un pays où la situation humanitaire reste catastrophique. Depuis juillet 2023, le SEM considère qu'il faut leur accorder le statut de réfugiées, car elles sont victimes de lois discriminatoires et d'une persécution religieuse. Leur situation est toutefois examinée individuellement.

Les villes signataires de l'appel demandent aux élus fédéraux de garantir «aux femmes et filles qui ont réussi à fuir l'Afghanistan le degré de protection qu'elles méritent» et «le renforcement des mesures pour faciliter leur accueil en Suisse.» Lundi, seize villes avaient signé cet appel dont sept en Suisse romande.