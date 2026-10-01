Le Conseil des Etats se prononce sur une motion de l'UDC remettant en cause le droit d'asile facilité pour les femmes afghanes. Nazilah*, 22 ans, raconte comment elle a fui l'enfer des talibans. Là-bas, elle avait l'interdiction de sortir seule de chez elle et de poursuivre ses études.

Camille Krafft Journaliste Blick RP

Dans le sac à dos de Nazilah*, il y a des affaires d'école, avec un carnet ligné où elle a rédigé des phrases en français d'une écriture appliquée. Deux ans seulement qu'elle vit en Suisse, et la jeune Afghane maîtrise suffisamment la langue de Molière pour répondre à une interview. Au café lausannois où nous lui avons donné rendez-vous, elle est arrivée d’un pas volontaire, libre et sans voile, mais avec des petites lunettes rondes qui lui confèrent un air studieux.

Nazilah revient de loin. «Quand les talibans sont arrivés en 2021, les écoles ont été fermées aux filles. Ma grande soeur était enseignante, elle a dû arrêter de travailler. Depuis, elle souffre de dépression, de maux de ventre et de tête, elle pleure souvent. Moi j'avais suivi des cours d'anglais et d'informatique grâce à une association norvégienne. Si je n'avais pas quitté l’Afghanistan avec mon grand frère, toutes mes compétences auraient été perdues.»

Jeudi 1er octobre, le Conseil des Etats se prononce sur une motion de l’UDC déposée par Esther Friedli qui remet en cause le droit d'asile facilité pour les femmes afghanes. Depuis juillet 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a en effet développé une nouvelle pratique pour les femmes et les filles originaires d’Afghanistan.

Un crime contre l'humanité

En raison de la férocité du régime des talibans à leur encontre – qui s'apparente à un crime contre l'humanité selon la Cour pénale internationale – elles peuvent être considérées comme victimes à la fois d’une législation discriminatoire et d’une persécution religieuse. Elles ont ainsi la possibilité de prétendre à l'asile plutôt qu'à une simple admission provisoire, beaucoup moins stable et sécurisante.

Des chercheurs interpellent les conseillers aux États Leur expertise sur le terrain leur permet de confirmer «l’aggravation continue de la situation des femmes afghanes, dont les droits fondamentaux sont systématiquement bafoués sous le régime taliban, mais également tout au long des parcours migratoires qu’elles empruntent pour chercher protection.» Forts de ce constat, des chercheurs et chercheuses d’universités suisses ont rédigé une lettre ouverte demandant aux membres du Conseil des États de rejeter la motion de l’UDC qui remet en cause la pratique de protection accordée aux femmes afghanes. Les signataires relèvent qu’une modification de cette pratique risquerait «d’accroître l’insécurité juridique pour des personnes qui sont déjà dans une situation d’extrême vulnérabilité», alors que «les institutions onusiennes encouragent le monde à ne pas tolérer le sort des femmes et des filles afghanes et à contrer toute forme de normalisation du régime taliban.» Une normalisation qui passe notamment par la voie diplomatique: en août 2025, la Suisse a accueilli quatre représentants du gouvernement afghan, tous frais payés, dans le but d'identifier puis de renvoyer des ressortissants de ce pays. L’Union européenne a fait une démarche similaire en juin dernier, en mettant en avant la dimension sécuritaire. Anthropologue spécialisée dans la migration et les technologies digitales, Nina Khamsy rencontre de nombreuses Afghanes exilées. Elle rappelle que «très peu d’entre elles arrivent jusqu’en Suisse, car le parcours migratoire est très dangereux. Celles qui y parviennent ont généralement un certain niveau d’éducation.» La chercheuse relève également que l’on «parle souvent à la place des femmes afghanes. Elles ont été utilisées notamment pour légitimer l’intervention américaine en Afghanistan. Leur image est utilisée pour tout et n’importe quoi.» Leur expertise sur le terrain leur permet de confirmer «l’aggravation continue de la situation des femmes afghanes, dont les droits fondamentaux sont systématiquement bafoués sous le régime taliban, mais également tout au long des parcours migratoires qu’elles empruntent pour chercher protection.» Forts de ce constat, des chercheurs et chercheuses d’universités suisses ont rédigé une lettre ouverte demandant aux membres du Conseil des États de rejeter la motion de l’UDC qui remet en cause la pratique de protection accordée aux femmes afghanes. Les signataires relèvent qu’une modification de cette pratique risquerait «d’accroître l’insécurité juridique pour des personnes qui sont déjà dans une situation d’extrême vulnérabilité», alors que «les institutions onusiennes encouragent le monde à ne pas tolérer le sort des femmes et des filles afghanes et à contrer toute forme de normalisation du régime taliban.» Une normalisation qui passe notamment par la voie diplomatique: en août 2025, la Suisse a accueilli quatre représentants du gouvernement afghan, tous frais payés, dans le but d'identifier puis de renvoyer des ressortissants de ce pays. L’Union européenne a fait une démarche similaire en juin dernier, en mettant en avant la dimension sécuritaire. Anthropologue spécialisée dans la migration et les technologies digitales, Nina Khamsy rencontre de nombreuses Afghanes exilées. Elle rappelle que «très peu d’entre elles arrivent jusqu’en Suisse, car le parcours migratoire est très dangereux. Celles qui y parviennent ont généralement un certain niveau d’éducation.» La chercheuse relève également que l’on «parle souvent à la place des femmes afghanes. Elles ont été utilisées notamment pour légitimer l’intervention américaine en Afghanistan. Leur image est utilisée pour tout et n’importe quoi.» Plus

Dénonçant une pratique qui «sape les efforts visant à maîtriser la crise de l’asile» et mettant en avant leur faible potentiel d’intégration, l'UDC veut que le SEM revienne en arrière et cesse d'appliquer un régime particulier aux Afghanes. Le 17 septembre, le Conseil national a accepté une motion allant dans ce sens par 101 voix contre 84 et 8 abstentions, contre l'avis du Conseil fédéral.

« Ce vote au parlement est source d'un immense stress et d'une immense angoisse pour les femmes afghanes Nazilah »

«Ce vote au parlement est source d'un immense stress et d'une immense angoisse pour les femmes afghanes, relève Nazilah. On a fui notre pays pour chercher la sécurité, et notre protection est à présent remise en question.» Il y a quelques mois, grâce à la pratique assouplie du SEM, la jeune femme de 22 ans a obtenu un statut de réfugiée et un permis B qui lui permettent de se projeter dans un avenir en Suisse. Elle vit en colocation avec une Somalienne et étudie dans une école destinée à des non-francophones, avec pour objectif d'obtenir un CFC en informatique.

Tout lui plaît en Suisse

Ce qui lui plaît en Suisse? «Tout, répond-elle. Je me sens en sécurité, j’ai un toit sur ma tête. J’apprends la langue, j'essaie d’intégrer cette société.» En Afghanistan, rappelle-t-elle, les femmes ne peuvent plus sortir dans la rue sans être accompagnées d'un homme – elles ne quittent leur maison qu'une à deux fois par mois en moyenne, selon des récentes données de l'ONU.

«Dans les parcs, il y a des panneaux pour interdire l'accès aux femmes, raconte Nazilah. Une fois, j'étais seule à bord d'un véhicule avec d'autres personnes pour me rendre à Kaboul. Les talibans nous ont arrêtés à un checkpoint et comme je n'avais pas d'homme pour m'accompagner, ils m'ont ramenée chez moi. J'ai dû signer un papier où je m'engageais à ne plus jamais sortir seule.»

Décision prise en famille

La décision de fuir a été prise en famille. «Après l'arrivée des talibans, nous sommes d'abord partis au Pakistan, explique la jeune femme. Mais la situation était encore pire pour nous là-bas. L'un de mes frères y est décédé dans une explosion. Nous sommes rentrés en Afghanistan.» Nazilah appartient à la minorité ethnique et religieuse hazara, qui valorise beaucoup l'éducation et constitue l'une des principales cibles des talibans.

« Depuis l'Afghanistan, mes parents me disent: tu es libre, tu peux profiter. Sois vivante. »

De retour au pays, «ma famille m'a dit «soit tu pars, soit c'est mariage obligatoire.» Son unique soeur célibataire est en trop mauvaise santé pour entreprendre le voyage. Avec son grand frère, Nazilah quitte l'Afghanistan pour l'Iran, puis la Turquie, selon son récit. A la frontière entre ces deux pays, les passeurs les séparent et Nazilah perd la trace de son frère.

Course à travers la montagne

Elle vit alors une année en Turquie, où elle travaille comme couturière. «Mais là-bas, ils ne délivrent pas de documents. Je ne pouvais même pas acheter une carte SIM à mon nom.» Elle poursuit donc son périple jusqu'en Suisse. «J’ai marché, couru à travers la montagne. Pour entreprendre un tel voyage il faut être maligne, utiliser son cerveau, être en bonne santé.» Et forte psychologiquement, non? «Ça, c'est la situation qui m'a obligée à le devenir.»

Depuis Lausanne, Nazilah contacte régulièrement sa famille en Afghanistan. «Mes parents me disent: tu es libre, tu peux profiter. Sois vivante.»

*Prénom d'emprunt