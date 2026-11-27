Les publicités générées par l'intelligence artificielle pullulent, surtout à l'aube du Black Friday et des fêtes de fin d'année. Hélas, bon nombre d'entre elles cachent des arnaques parfois difficiles à débusquer. Voici comment s'en prémunir au mieux.

En bref A l’approche du Black Friday, l’OFCS alerte sur la hausse des boutiques fictives utilisant l’IA, qui vendent des produits décevants ou ne livrent rien.

Selon le spécialiste Matthieu Corthésy, l’IA facilite la copie de sites et les faux avis, tandis que la manipulation des résultats des assistants IA pourrait se généraliser.

Pour se protéger, l'expert conseille de vérifier l’adresse et le paiement, d’éviter les cryptomonnaies et de se méfier des prix exceptionnellement bas.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Vous les avez probablement vus passer, ces publicités: une tasse scintillante qui défie les lois de la gravité, un canapé immaculé, un manteau de princesse, une montre connectée infaillible, un parfum «vanille-beurre fondu-poire épicée-caramel brûlé», une console vintage, un calendrier de l'Avent mirobolant... alors que le tout a été généré ou embelli par l'intelligence artificielle.

Si vous craquez, deux scénarios possibles s'offrent à vous: soit votre produit arrive chez vous, mais ne tient absolument pas ses promesses. Soit vous ne recevez jamais rien et avez simplement perdu votre argent. En 2025, le «AI Mug scam» avait notamment inondé TikTok, lorsque des centaines de personnes s'étaient retrouvées avec des tasses hideuses, après avoir craqué pour des publicités IA séduisantes. On parle alors d'«AI slop», signifiant que l'intelligence artificielle vous a poussé à acheter des biens de très mauvaise qualité.

Hélas, ce genre d'arnaque explose, aux alentours du Black Friday: début novembre, l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) émettait une mise en garde concernant les boutiques fictives alimentées par l'IA, notant une «nette augmentation des campagnes de fraude orchestrées». On sait également que certaines boutiques en ligne basées en Asie se font passer pour des marques suisses, avec un domaine .ch et la mention d'une ville locale dans l'URL afin d'attirer la confiance des consommateurs.

L'IA optimise les arnaques en ligne

A noter que la Loi suisse contre la concurrence déloyale (LCD) interdit de donner des indications inexactes ou fallacieuses sur des marchandises, des prestations ou une entreprise. Il est d'ailleurs possible de déposer une réclamation pour pratique commerciale déloyale auprès du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Pourtant, le phénomène pullule, tout en devenant de plus en plus difficile à détecter. «Si les arnaques ont toujours existé, l'IA les renforce, en les rendant plus accessibles et toujours plus difficiles à débusquer, confirme Matthieu Corthésy, directeur d'Outilia, une agence de formation à l'IA. Ces dérives suivent donc l'évolution de l'IA, à plus large échelle, ce qui les rend de plus en plus bluffantes, au fur et à mesure que les outils se perfectionnent.»

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«Il suffit aujourd'hui d'un simple prompt pour générer une copie conforme d'un site commercial, qui apparaît alors comme une 'vitrine' identique, destinée à tromper les clients, observe Matthieu Corthésy. Soit vous payez mais le produit n'arrive jamais, soit vous recevez une contrefaçon de ce que vous pensiez acheter. Cette arnaque existait déjà avant l'arrivée de l'IA, bien sûr, mais elle nécessitait autrefois une équipe de graphistes professionnels. Alors qu'aujourd'hui, n'importe quel arnaqueur peut s'emparer d'un nom de domaine semblable au site qu'elle veut copier et créer quelque chose de très crédible, en apparence.»

Faux commentaires et pollution de ChatGPT

Idem pour les publicités qui inondent les réseaux sociaux, ainsi que les commentaires élogieux qu'affichent certaines boutiques en ligne: «Ces faux commentaires ont toujours existé, mais ne nécessitent plus le travail de dix personnes, affirme le spécialiste. L'IA peut créer une multitude de faux comptes qui expédient de faux commentaires en quelques secondes.»

« Ces arnaques sont devenues tellement faciles à réaliser qu'elles vont finir par devenir évidentes, et nous sauter aux yeux. Au bout du compte, cela pourrait les rendre obsolètes. Matthieu Corthésy, directeur de l'agence de formation à l'IA Outilia »

Matthieu Corthésy voit aussi apparaître un tout nouveau type d'arnaque, encore rare jusqu'à présent mais susceptible de bientôt se généraliser: «Lorsque vous cherchez, via ChatGPT ou Claude, des listes de cadeaux pour vos enfants, par exemple, il se peut que certains arnaqueurs commencent à polluer les résultats qui vous seront proposés, en contournant les filtres des plateformes pour vous inciter à cliquer sur des sites fallacieux. Cette pollution reste encore assez rare, mais elle pourrait bientôt se généraliser.»

Comment éviter les arnaques IA?

S'il n'est pas toujours possible de reconnaître ces arnaques, plusieurs réflexes peuvent déjà nous protéger un minimum. «Il s'agit notamment de bien vérifier l'URL du site qu'on consulte, afin de vérifier si le nom est bien orthographié, note Matthieu Corthésy. En effet, les contrefaçons présentent souvent quelques différences minimes, deux lettres inversées ou un tiret, par exemple. Il convient également de vérifier si l'étape du paiement semble fiable et ne jamais payer en cryptomonnaie.»

Par ailleurs, si vous tombez sur une offre exceptionnelle, un objet qui vous semble merveilleux et dont le prix est follement bas, il y a de grandes raisons de se méfier. «Surtout durant la période du Black Friday et des Fêtes, qui nous inondent de publicités», insiste notre intervenant.

À force, ces dérives pourraient sauter aux yeux

Or, même les vraies marques bien établies s'appuient désormais sur l'IA pour créer leurs publicités. Début novembre, la marque Cartier avait même réalisé un «making-of» détaillé, afin de prouver que sa publicité de Noël avait été réalisée à la main, par un artiste humain. «Les résultats de l'IA sont incroyablement réalistes et permettent un gain de temps incroyable, reconnaît Matthieu Corthésy. Mais les marques devraient s'interroger: si elles commencent, à leur tour, à utiliser ce type d'outils, qu'est-ce qui les différencie et les identifie encore, sur le marché?»

L'espoir est encore permis, selon notre intervenant, bien que le phénomène pourrait encore s'intensifier avant de s'atténuer: «Bien que ces dérives soient renforcées et multipliées par l'IA, je pense que cela les met en lumière, à un niveau presque absurde, analyse notre expert. En effet, elles sont devenues tellement faciles à réaliser qu'elles vont finir par devenir évidentes, et nous sauter aux yeux. Au bout du compte, cela pourrait les rendre inutiles et obsolètes.»