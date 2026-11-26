Pour la première fois en Suisse, des cyberattaques utilisant des agents d'intelligence artificielle ont visé des infrastructures critiques, indique l'OFCS. Depuis octobre 2026, ces attaques se multiplient, menaçant électricité et eau potable.

Des agents IA attaquent pour la première fois des réseaux clés en Suisse

Des agents IA attaquent pour la première fois des réseaux clés en Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

La Confédération a reçu pour la première fois des signalements de cyberattaques menées à l'aide d'agents d'IA contre des infrastructures critiques. Ces cas illustrent une évolution des cybermenaces, indique l'Office fédéral de la cybersécurité. «On recense actuellement cinq cas confirmés», a déclaré jeudi Florian Schütz, directeur de l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS), dans l'émission Heute Morgen de SRF.

Trois de ces attaques ont ainsi visé des infrastructures critiques; dans deux cas, les attaques ont réussi. Schütz n’a pas fait état de perturbations majeures. L'identité des auteurs reste pour l'instant inconnue.

Les infrastructures critiques sont par exemple les systèmes d’approvisionnement en électricité ou en eau potable. Des infrastructures critiques d’au moins deux secteurs ont été touchées, a indiqué l’office fédéral dans un communiqué publié jeudi. Des entreprises ont également été attaquées à l’aide de programmes d’intelligence artificielle.

Changement rapide de stratégie

Les assaillants utilisent les programmes d’IA pour rechercher de manière autonome des vulnérabilités et pour mener des attaques, a indiqué l'OFCS. L’intelligence artificielle détecte les mots de passe faciles à deviner ou les failles de sécurité dans les logiciels en une fraction du temps.

De plus, ces systèmes s’adaptent avec souplesse à d’autres méthodes d’attaque pour contourner les mesures de défense. Selon l’office fédéral, les entreprises disposent désormais de nettement moins de temps pour détecter les attaques et y réagir de manière appropriée.

Depuis octobre 2026, le nombre d’agents d’IA librement accessibles sur Internet a presque doublé. Leur utilisation croissante entraîne des cyberattaques plus rapides et plus fréquentes, avec des chances de réussite proportionnellement plus élevées. Selon l'OFCS, ces attaques peuvent viser des organisations de tout type.

Pour se prémunir contre cette menace, l'OFCS recommande une réduction significative du nombre de systèmes accessibles via Internet. En outre, la Confédération conseille notamment d’effectuer les mises à jour de sécurité le plus rapidement possible, d’appliquer des restrictions d’accès strictes et de mettre en place une authentification multifactorielle sans faille.